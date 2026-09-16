गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपत्नी को कैंसर, पिता बीमार, मुश्किल दौर से गुजर रहे शोएब इब्राहिम, बोले- 'हर वक्त स्ट़्रॉग दिखना जरूरी नहीं'

पत्नी को कैंसर, पिता बीमार, मुश्किल दौर से गुजर रहे शोएब इब्राहिम, बोले- 'हर वक्त स्ट़्रॉग दिखना जरूरी नहीं'

टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपनी लाइफ के मुश्किल फेस पर बात की है. उन्होंने अपने नए व्लॉग में बताया कि जब भी वो लो और डिमोटिवेट फील करते हैं तो वो खुद को कैस संभालते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources
टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम इन दिनों जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक तरफ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ कैंसर का इलाज करा रही हैं, वहीं उनके पिता की तबीयत को लेकर भी परिवार काफी परेशान रहा है. ऐसे में शोएब पर परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव भी रहा है. हाल ही में एक्टर ने अपने लो फेज को लेकर खुलकर बात की और बताया कि मुश्किल वक्त में हर इंसान को खुद को मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं होती.
 
शोएब इब्राहिम ने बयां किया जिंदगी का मुश्किल दौर
एक्टर शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि वे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कभी-कभी डिप्रेस्ड या मोटिवेशन की कमी महसूस करना नॉर्मल बात है. शोएब इब्राहिम ने कहा, 'यार देखो लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है. जिंदगी में ऐसे पड़ाव, सिचुएशन या ऐसा वक्त आता है, जहां आप बहुत लो, डीमोटीवेट और डिप्रेस्ड फील करते हो और उसको छिपाना  या ये दिखाना कि नहीं भाई मैं बहुत स्ट्रॉग हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे बहुत फर्क पड़ता है.'

एक्टर ने कहा, 'जब मुझे लो फील होता और  रोना आता है मैं रो लेता हूं. जब मुझ लो फील होता है मैं आराम भी करता हूं, मैं डिमोटिवेट हो भी जाता हूं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अपने आपको मैं ठीक भी कर लेता हूं. ये इंसान में होना चाहिए. जो हो गया सो हो गया अब कुछ कर नहीं सकते. आपको बस लाइफ में आगे बढ़ना है.'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा लो था. पर आप सबके कमेंट्स ने मुझे बहुत हिमम्त दी मोटिवेट किया और बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया.'

बता दें, शोएब और दीपिका कक्कड़ काफी टाइम से छोट पर्दे से दूर हैं. दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और यूट्यूब व्लॉग के जरिए फैस से जुड़े हैं. 

ये भी पढ़ेंः आदित्य धर ने शाहरुख खान को रिलीज से पहले दिखा दी थी 'धुरंधर 2', अब खुला राज

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Shoaib Ibrahim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
बादशाह ने दिया था ईशा रिखी को धोखा? कहा- फिजिकल और इमोशनल सब तरह की चीटिंग झेली
बादशाह ने दिया था ईशा रिखी को धोखा? कहा- फिजिकल और इमोशनल चीटिंग झेली
टेलीविजन
'सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?
'सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं था' रश्मि देसाई ने 8 साल में क्यों ठुकराए दर्जनों ऑफर्स?
टेलीविजन
जया की जान बचाने के लिए गहने बेचेगी अनुपमा, चंद्रिका पर लगेगा बिरजू को गायब करने का आरोप
जया की जान बचाने के लिए गहने बेचेगी अनुपमा, चंद्रिका पर लगेगा बड़ा आरोप
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': आम्रपाली दुबे-माही विज का खाने के लेकर भयंकर झगड़ा, दोनों एक्ट्रेस हुईं इमोशनल
'बिग बॉस 20': आम्रपाली दुबे-माही विज का खाने के लेकर भयंकर झगड़ा, दोनों एक्ट्रेस हुईं इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी बोले, 'पीएम मोदी UPI Tax वापस लीजिए'
'UPI Tax अभी वापस लीजिए, मोदी जी', इंदिरा गांधी का जिक्र कर बोले राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत का रिएक्शन, कहा- ‘दुनियाभर के मुसलमान...’
मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत का रिएक्शन, कहा- ‘दुनियाभर के मुसलमान...’
क्रिकेट
दिल्ली में तीसरा T20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया
दिल्ली में तीसरा T20 खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
विश्व
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
फूड
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
15 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं ढाबा स्टाइल पनीर दो प्याजा, आ जाएगा मजा
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget