टीवी के सितारों ने शेयर की दशहरे की यादें, बताया क्यों खास है ये त्योहार

दशहरे का त्योहार आते ही घरों में रौनक और जश्न का माहौल बन जाता है. कहीं खास पूजा होती है, तो कहीं परिवार के साथ मिलकर पुरानी परंपराएं निभाई जाती हैं. टीवी के सितारों के लिए भी यह त्योहार खास मायने रखता है.

टीवी के कलाकार गुलकी जोशी, टोरल रसपुत्रा, जितेन लालवानी, मुकुल हरीश और अक्षया हिंदलकर ने बताया कि उनके घरों में दशहरा कैसे मनाया जाता है और इस त्योहार से जुड़ी कौन-सी परंपराएं उनके दिल के करीब हैं.

टोरल रसपुत्रा

टोरल रसपुत्रा, जो हस्तिनापुर के वीर में कुंती का किरदार निभा रही हैं, ने बताया, 'मेरे लिए दशहरे की एक बेहद खास परंपरा घर पर छोटी‑सी पूजा करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना है. यह मेरे लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने और उन मूल्यों को याद करने का एक तरीका है, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत का इस त्योहार का संदेश मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि सही काम करने के लिए साहस और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है. ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहना चाहिए.'

जितेन लालवानी

जितेन लालवानी, जो हस्तिनापुर के वीर में द्रोणाचार्य का किरदार निभा रहे हैं, ने शेयर किया, 'दशहरा मुझे हमेशा कानपुर में बिताए अपने बचपन की याद दिलाता है, खासकर नवीन मार्केट में होने वाले भव्य रावण दहन को देखने का उत्साह. मेरे चाचा की वहां एक दुकान थी, इसलिए हम उनकी इमारत की छत से आतिशबाजी और रावण दहन का पूरा नजारा देखा करते थे. वह अनुभव सचमुच जादुई लगता था और उसकी यादें आज भी मेरे साथ हैं. मुंबई में दशहरे का उत्सव भले ही अलग महसूस होता हो, लेकिन बचपन के वे जश्न आज भी मेरी यादों में बसे हुए हैं. मेरे लिए त्योहार उन यादों से जुड़े होते हैं जो हम अपने परिवार और उन जगहों के साथ बनाते हैं जहां हम बड़े होते हैं.'

गुलकी जोशी

गुलकी जोशी, जो यादें में डॉ. सृष्टि का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं, 'मेरे लिए दशहरा उन छोटी‑छोटी परंपराओं का नाम है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर आती हैं. एक परंपरा जो मुझे विशेष रूप से पसंद है, वह है पूजा के बाद पूरे परिवार का एक साथ बैठकर विशेष भोजन करना. यह सभी को अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर एक‑दूसरे के साथ बातचीत करने और समय बिताने का अवसर देता है.'

मुकुल हरीश

मुकुल हरीश, जो पुष्पा इम्पॉसिबल में टाइगर का किरदार निभा रहे हैं, ने साझा किया, 'दशहरा मेरे लिए हमेशा परंपराओं, परिवार के साथ बिताए गए समय और स्वादिष्ट व्यंजनों का खूबसूरत संगम रहा है. इस दिन की मेरी सबसे पसंदीदा परंपराओं में से एक है फाफड़ा‑जलेबी के साथ उत्सव की शुरुआत करना. हम अपने वाहनों की पूजा भी करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए सुरक्षा, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मांगते हैं. मेरे लिए यह त्योहार इस बात की याद दिलाता है कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, अंत में अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पर होती है. आखिरकार, यही छोटी‑छोटी परंपराएं, त्योहार के स्वादिष्ट व्यंजन और परिवार के साथ बिताया गया समय दशहरे को इतना खास बनाते हैं.'

अक्षया हिंदलकर

अक्षया हिंदलकर, जो पुष्पा इम्पॉसिबल में राशि का किरदार निभा रही हैं, ने साझा किया, 'एक मराठी परिवार से होने के नाते, मेरी पसंदीदा दशहरा परंपराओं में से एक है आपटा के पत्तों का सोने के प्रतीक के रूप में आदान‑प्रदान करना, जहां सभी एक‑दूसरे को ‘सोना घ्या, सोन्यासारखे रहा!’ कहकर शुभकामनाएँ देते हैं. यह एक बेहद खूबसूरत परंपरा है, जो लोगों को एक साथ जोड़ती है. और निश्चित रूप से, परिवार के साथ त्योहार के व्यंजनों का आनंद लिए बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता. जैसे‑जैसे हम बड़े होते हैं और काम में व्यस्त हो जाते हैं, हमें एहसास होता है कि ये पल कितने खास होते हैं. मुझे लगता है कि किसी भी परंपरा की सबसे खूबसूरत बात उससे जुड़ी यादें और वे लोग होते हैं, जिनके साथ हम उन्हें साझा करते हैं.'