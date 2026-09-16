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जहीर इकबाल के पैर में लगी चोट, लाठी के सहारे चलते दिखे, सोनाक्षी सिन्हा बोलीं- 'ये मैंने नहीं किया'
गणेश चतुर्थी के मौके पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल हाल ही में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने पंडाल पहुंचे. इस दौरान दोनों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट और लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर अपने मजेदार कंटेंट और एक-दूसरे के साथ प्रैंक को लेकर फैंस का ध्यान खींचते हैं. दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस को एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. अब एक बार फिर जहीर के साथ सोनाक्षी का मजाकिया अंदाज देखने को मिला. आइए पूरा मामले जानते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
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