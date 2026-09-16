सोनाक्षी सिन्हा के लुक की बात करें तो वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने टील ब्लू कलर का सलवार सूट पहना था, जिस पर गोल्डन जरी की कढ़ाई उनके आउटफिट को और खूबसूरत बना रही थी.