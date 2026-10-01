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नवरात्रि के पहले दिन व्हाइट पहनने का है मन, टीवी एक्ट्रेसेस के लुक्स को करें रिक्रिएट
नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग पहनने की परंपरा है. ऐसे में अगर आप अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो टीवी एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.
नवरात्रि के पहले दिन सफेद रंग को खास माना जाता है. ऐसे में टीवी की हसीनाओं के ये ट्रेडिशनल लुक्स आपके काम आ सकते हैं. साड़ी, सूट से लेकर लहंगे तक, हर तरह के व्हाइट लुक से ले सकती हैं इंस्पिरेशन. आप अपने स्टाइल के हिसाब से इनमें से कोई भी लुक रीक्रिएट कर सकती हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 09:08 PM (IST)
Tags :Navratri 2026
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