नवरात्रि के पहले दिन व्हाइट पहनने का है मन, टीवी एक्ट्रेसेस के लुक्स को करें रिक्रिएट

श्रद्धा आर्या का यह व्हाइट सूट लुक साड़ी से अलग कुछ पहनने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छा आइडिया है. सफेद कुर्ते और पैंट के साथ गोल्डन बॉर्डर आउटफिट को फेस्टिव टच दे रहा है. इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और गोल्डन डिटेलिंग पूरे लुक को ट्रैडिशनल बना रही है. इसके साथ श्रद्धा ने लुक को बैलेंस करने के लिए हल्का मेकअप किया है और बालों का बन बनाया हुआ है. नवरात्रि की पूजा या परिवार के साथ छोटे फंक्शन के लिए आप ऐसा आरामदायक सूट पहन सकती हैं.