शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के गैरेज में ऐड हुआ नया कलेक्शन, खरीदी लग्जरियस गाड़ी

टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर सेलिब्रिटी कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के परिवार में आज खुशी का माहौल है. फाइनली आज इस कपल के दिल की इच्छा पूरी हुई है. दरअसल लंबे समय से गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे इस कपल ने फाइनली आज अपने लग्जरियस कार अपने नाम कर ही ली. गाड़ी डिलीवरी होने के बाद परिवार में उत्साह देखा जा सकता है.

'आज खुश तो बहुत हैं हम... '

शोएब इब्राहिम ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी है. एक्टर ने वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपनी पत्नी के साथ कार की डिलीवरी लेने पहुंचे. इसके साथ ही शोरूम में पूरे परिवार को भी देखा गया.

अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, 'आज खुश तो बहुत हैं हम'. इसके बाद ये सेलिब्रिटी कपल अपने बेटे रूहान के साथ कार की डिलीवरी पहुंचा. परिवार संग कपल ने अपने इस लग्जरियस कार की डिलीवरी ली. एक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका व्लॉग भी शेयर किया.

करोड़ों की गाड़ी के मालिक बने शोएब–दीपिका

मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के इस नई चमचमाती मर्सिडीज ई क्लास की कीमत 76 से 90 लाख रुपए बताई जा रही है. रिपोर्ट में लिखा गया कि ई-क्लास (E 200, E 220d या E 350d वेरिएंट) की एक्स-शोरूम कीमत 76 से 90 लाख रुपये तक है.

बता दें, ये सेलिब्रिटी कपल पहले से ही कई लग्जरियस गाड़ियों के मालिक हैं लेकिन अब उन्होंने अपने गैरेज में एक नया कलेक्शन भी एड कर दिया है. शोएब इब्राहिम ने व्लॉग शेयर करते हुए अपने स्पेशल दिन की झलक दिखाते हुए फैंस को भी अपनी खुशी में शामिल किया.

रिकवरी का जश्न मनाते हुए खरीदी ये गाड़ी

रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने अपनी इस गाड़ी की बुकिंग एक महीने पहले ही की थी. अब फाइनली दोनों के घर इस नई चमचमाती कार ने दस्तक दे ही दिया है.

शोएब इब्राहिम के ब्लॉग में दीपिका कक्कड़ ने अपनी इस कैंसर की जर्नी और सर्जरी का जिक्र किया और इमोशनल हो गईं. इस पर एक्टर ने बताया कि ये नई गाड़ी दीपिका कक्कड़ के रिकवरी के जश्न का प्रतीक है. अब इस खबर के सामने आने के बाद फैंस ने भी बधाई देना शुरू कर दिया है.