2 साल से टीवी से दूर, फिर भी करोड़ों के मालिक है शोएब इब्राहिम, जानें- कहां से होती है कमाई

छोटे पर्दे के जाने-माने एक्टर शोएब इब्राहिम आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है. शोएब ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में टीवी शो 'रहना है तेरी पलकों की छांव में' से की है. हालांकि, उन्हें पहचान सीरियल 'ससुराल सिमर का' से मिली.

करोड़ों के मालिक हैं शोएब इब्राहिम

शोएब इब्राहिम पिछले दो साल टीवी की दुनिया से दूर हैं. वो आखिरी बार डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा 11' में नजर आए थे. इसके बाद से वो पर्दे पर नहीं दिखाई दिए, लेकिन इसके बावजूद वो करोड़ों की मालिक हैं. शोएब इब्राहिम 20 जून को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी नेटवर्थ जानते हैं.

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मशहूर यूट्यूबर हैं शोएब इब्राहिम

टाइम्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शोएब इब्राहिम की कुल नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 60 हजार रुपये तक चार्ज करते हैं. शोएब इब्राहिम एक जाने-माने यूट्यूबर हैं. वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल 'शोएब इब्राहिम ऑफिशियल' चलाते हैं, जिस पर करीब 3.73 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. उनके फैंस उनके व्लॉग्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं. यूट्यूब के जरिए शोएब इब्राहिम अच्छी-खासी कमाई भी करते हैं.

शोएब इब्राहिम के पास हैं ये गाड़ियां

शोएब इब्राहिम का मुंबई में एक आलीशान 5-BHK अपार्टमेंट हैं, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं. उन्होंने अपने परिवार के लिए दो फ्लैट्स को जोड़कर ये खूबसूरत घर बनाया है.

शोएब इब्राहिम को लग्जरी गाड़ियों का खूब शौक है. एक्टर के पास कई महंगी गाड़ियां हैं. शोएब के पास 1.18 करोड़ रुपये की बीएमडब्ल्यू एक्स7, 90 लाख रुपये की मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास और 1.14 करोड़ रुपये की मर्सिडीज-बेंज जीएलएस जैसी गाड़ियां हैं.

शोएब इब्राहिम की पर्सनल लाइफ

बता दें कि शोएब इब्राहिम ने अपनी 'ससुराल सिमर का' की को-स्टार और जानी-मानी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ से 22 फरवरी 2018 को शादी की थी. इस कपल ने 21 जून 2023 को एक बेटा का वेलकम किया, जिसका नाम रूहान है.

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