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पहली नौकरी से मिले थे सिर्फ 700 रुपये, एक साथ करते थे टीवी-थिएटर, फिर ऐसे मिला तारक मेहता में 'बाघा' का रोल
शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का रोल प्ले करने वाले तन्मय वेकारिया ने अपनी लाइफ काफी स्ट्रगल किया है. एक बार उन्होनें अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों पर बात की थी.
टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' के किरदार से मशहूर हुए तन्मय वेकारिया अपनी कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों का एंटरटेन करते रहे हैं. छोटे पर्दे पर सबको हसाने वाले बाघा का जीवन काफी मुश्किलो से गुजरा है. एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया था. उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें 'बाघा' का रोल कैसे मिला.
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Published at : 24 Jun 2026 08:15 PM (IST)
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एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
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