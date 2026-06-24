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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपहली नौकरी से मिले थे सिर्फ 700 रुपये, एक साथ करते थे टीवी-थिएटर, फिर ऐसे मिला तारक मेहता में 'बाघा' का रोल

पहली नौकरी से मिले थे सिर्फ 700 रुपये, एक साथ करते थे टीवी-थिएटर, फिर ऐसे मिला तारक मेहता में 'बाघा' का रोल

शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का रोल प्ले करने वाले तन्मय वेकारिया ने अपनी लाइफ काफी स्ट्रगल किया है. एक बार उन्होनें अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों पर बात की थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jun 2026 08:15 PM (IST)
शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का रोल प्ले करने वाले तन्मय वेकारिया ने अपनी लाइफ काफी स्ट्रगल किया है. एक बार उन्होनें अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों पर बात की थी.

टीवी के पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' के किरदार से मशहूर हुए तन्मय वेकारिया अपनी कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों का एंटरटेन करते रहे हैं. छोटे पर्दे पर सबको हसाने वाले बाघा का जीवन काफी मुश्किलो से गुजरा है. एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया था. उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें 'बाघा' का रोल कैसे मिला.

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'जोश टॉक्स' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर तन्मय वेकारिया कहा था, 'मेरा जन्म और पालन-पोषण कांदिवली के एक लोवर क्लास फैमिली में हुआ. हमारे परिवार में मेरे माता-पिता, मेरा भाई मनवीत और मैं थे. आज, मेरा भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है. मेरे पिता, अरविंद वेकारिया, गुजराती थिएटर में एक जाना-माना नाम हैं. कम उम्र से ही उन्हें मंच पर अभिनय करते हुए देखकर मुझमें अभिनय के लिए रुचि जगी.'
'जोश टॉक्स' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में एक्टर तन्मय वेकारिया कहा था, 'मेरा जन्म और पालन-पोषण कांदिवली के एक लोवर क्लास फैमिली में हुआ. हमारे परिवार में मेरे माता-पिता, मेरा भाई मनवीत और मैं थे. आज, मेरा भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है. मेरे पिता, अरविंद वेकारिया, गुजराती थिएटर में एक जाना-माना नाम हैं. कम उम्र से ही उन्हें मंच पर अभिनय करते हुए देखकर मुझमें अभिनय के लिए रुचि जगी.'
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उन्होंने आगे बताया, '1999 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया. मैंने आराम नगर में मौजूद सभी प्रोडक्शन हाउस में अपना पोर्टफोलियो जमा किया. मैंने ऑडिशन भी दिए और काम मांगा. हालांकि, उस समय बात नहीं बन पाई. असल में, ग्रेजुएट होने के बावजूद मेरी कोई कमाई नहीं थी. उस समय मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था.' एक्टर ने आगे बताया कि मेरे लिए हालात मुश्किल होने लगे क्योंकि मेरे पिता की उम्र बढ़ रही थी और मेरा छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा था. पिता के थिएटर के काम से होने वाली कमाई बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक पक्की नौकरी खोजने पर ध्यान देने के लिए कहा.'
उन्होंने आगे बताया, '1999 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया. मैंने आराम नगर में मौजूद सभी प्रोडक्शन हाउस में अपना पोर्टफोलियो जमा किया. मैंने ऑडिशन भी दिए और काम मांगा. हालांकि, उस समय बात नहीं बन पाई. असल में, ग्रेजुएट होने के बावजूद मेरी कोई कमाई नहीं थी. उस समय मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था.' एक्टर ने आगे बताया कि मेरे लिए हालात मुश्किल होने लगे क्योंकि मेरे पिता की उम्र बढ़ रही थी और मेरा छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा था. पिता के थिएटर के काम से होने वाली कमाई बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक पक्की नौकरी खोजने पर ध्यान देने के लिए कहा.'
Published at : 24 Jun 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Tanmay Vekaria Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

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