पहली नौकरी से मिले थे सिर्फ 700 रुपये, एक साथ करते थे टीवी-थिएटर, फिर ऐसे मिला तारक मेहता में 'बाघा' का रोल

उन्होंने आगे बताया, '1999 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया. मैंने आराम नगर में मौजूद सभी प्रोडक्शन हाउस में अपना पोर्टफोलियो जमा किया. मैंने ऑडिशन भी दिए और काम मांगा. हालांकि, उस समय बात नहीं बन पाई. असल में, ग्रेजुएट होने के बावजूद मेरी कोई कमाई नहीं थी. उस समय मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था.' एक्टर ने आगे बताया कि मेरे लिए हालात मुश्किल होने लगे क्योंकि मेरे पिता की उम्र बढ़ रही थी और मेरा छोटा भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा था. पिता के थिएटर के काम से होने वाली कमाई बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक पक्की नौकरी खोजने पर ध्यान देने के लिए कहा.'