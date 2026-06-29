टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी-एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में आकांक्षा चमोला ने नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2 सच या सजा' में गौरव के साथ अपने रिश्ते को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया हैं, जिसने उनके फैंस और दर्शकों को चौंका दिया हैं. इसी बीच अब गौरव खन्ना का पुराना इंटरव्यू फिर से तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आकांक्षा संग अपने रिश्ते को लेकर बात करते नजर आए.

रोमांटिक नहीं है गौरव खन्ना

ब्रूट इंडिया के साथ बातचीत में गौरव खन्ना ने अपने और आकांक्षा के रिश्ते के बारे में कहा, 'मैं टीवी पर हमेशा रोमांटिक एक्टर के तौर पर जाना जाता हूं, लेकिन असल जिंदगी में मैं रोमांटिक नहीं हूं और इस चीज को लेकर आकांक्षा बहुत बार कह चुकी हैं. आकांक्षा के साथ मेरी लव स्टोरी अचानक शुरू हुई और कई चीजें है, जो मेरे लाइफ में अचानक हुई है. मैं एक ऑडिशन देने गया था और वहां आकांक्षा को पहली बार देखा था, तब वो मुझे पसंद आई थी. शायद उसे भी मैं पसंद आया. इसके बाद 8 से 9 महीने के बाद ही हमने शादी कर ली. हम दोनों एक दूसरे के बिलकुल अपोजिट हैं और अपोजिट चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं.'

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आकांक्षा ने किया सैक्रिफाइस

उन्होंने आगे कहा, 'आकांक्षा और मैं दोनों किड्स बहुत पसंद करते हैं. हमारी फैमिली बड़ी है और सबके बच्चे है. लेकिन ये खुद का डिसीजन और इमोशन होता है और आकांक्षा किड्स नहीं चाहती थी इसीलिए मैंने इसका सपोर्ट भी किया. मैं वो कोई काम नहीं करता, जो वो करना नहीं चाहती इसीलिए मैं उसमें खुश हूं, जो वो डिसीजन लेती हैं. जब आप किसी से शादी करते हो, तो ये सिर्फ एक इंसान की मर्जी नहीं होती है, बल्कि दोनों की होती है और आकांक्षा ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं.'

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शो में हुआ खुलासा

बता दें कि गौरव और आकांक्षा ने साल 2016 में शादी की थी और करीब 10 साल बाद दोनों अलग हो रहे हैं. 26 जून से 'लॉक अप सीजन 2' की शुरुआत हुई, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. शो में ही आकांक्षा ने खुलासा किया कि वो और गौरव करीब 1 साल से अलग रह रहे है और डिवोर्स प्लान कर रहे हैं. जैसे ही ये खबर सामने आई उनके फैंस के बीच हलचल मच गई क्योंकि दोनों को बिग बॉस 19 में बहुत प्यार से देखा गया था. साथ ही कई पार्टीज और बर्थडे में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे.

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