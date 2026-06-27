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'सबकी लाडली बेबो' फेम शिवशक्ति सचदेव ने की सगाई, मंगेतर संग हुईं रोमांटिक, देखें तस्वीरें
'सबकी लाडली बेबो' फेम एक्ट्रेस शिवशक्ति सचदेव ने हाल ही में सगाई कर ली हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की है.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस शिवशक्ति सचदेव, जिन्हें 'सबकी लाडली बेबो' और 'बालिका वधू' जैसे पॉपुलर शोज से पहचान मिली, अब ऑफिशियली सगाई कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अपने मंगेतर की साथ कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :Shivshakti Sachdev
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