उर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, नाम भी बदला? एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनउर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, नाम भी बदल डाला? अब एक्ट्रेस ने खुद बताई सारी सच्चाई

उर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, नाम भी बदल डाला? अब एक्ट्रेस ने खुद बताई सारी सच्चाई

Uorfi Javed: उर्फी जावेद को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और नाम भी बदल लिया. इन दावों पर अब एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर सारी सच्चाई बयां कर दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Jun 2026 05:40 PM (IST)
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अपने अतरंगी फैशन के साथ-साथ अपनी बेबाकी के लिए भी मशहूर उर्फी जावेद कई बार ये खुलासा कर चुकी हैं कि वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती हैं. मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस खुद को नास्तिक बताती हैं. लेकिन, अब दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है. यहां तक कि उनके नाम बदलने का दावा भी किया जा रहा है. हालांकि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है. उर्फी ने खुद सामने आकर ऐसे दावों की पोल खोल दी है.

उर्फी के मुस्लिम से हिंदू बनने का दावा

हाल ही में उर्फी को लेकर पत्रकार मीता चौधरी ने बड़ा दावा किया था. उनके मुताबिक एक्ट्रेस ने अपना धर्म बदल लिया है और वो हिंदू बन गईं. इसके साथ ही बताया गया कि उर्फी जावेद ने अपना नाम भी बदल लिया है और अब वो रीता भारद्वाज बन गई हैं. लेकिन, उर्फी ने अब इन दावों पर मीता को जमकर लताड़ लगाई है और उन्हें काफी खरी-खोटी सुना दी.

 
 
 
 
 
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बुरी तरह भड़कीं उर्फी जावेद

उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बुरी तरह भड़कते हुए लिखा, 'कैसे-कैसे चोमू लोग अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं. आंटी, प्लीज थोड़ा होमवर्क कर लीजिए. मैंने कभी अपना नाम या धर्म नहीं बदला है. वैसे भी, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती. रही बात कपड़ों की, तो मैं सिर्फ अपने कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपनी बातों से भी बिल्कुल 'नंगी' (बेबाक) हूं, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है और हां, एक बार गूगल करके देख लो कि मेरे नाम पर कितने शोज हैं.'

उर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, नाम भी बदल डाला? अब एक्ट्रेस ने खुद बताई सारी सच्चाई

उर्फी को मिले भड़काने वाले मैसेज

रीता चौधरी पर भड़कते हुए उर्फी ने आगे कहा, 'बुराई करनी है बिंदास, लेकिन झूठी खबरें मत फैलाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती. क्योंकि किसी को परवाह नहीं है आंटी जी. मीता चौधरी आंटी बहुत भड़क गईं. लेकिन फिर भी उनकी बातें गलत हैं, मैंने कोई फेक ब्रेस्ट नहीं लगवाए हैं. बस इसलिए कि उनका चेहरा ढीला-ढाला दिखता है, उन्हें ब्रेस्ट का ही जुनून सवार है. आंटी ने मुझे बहुत भड़काने वाले मैसेज भेजे जिन्हें मैं अपलोड भी नहीं कर सकती, फिर वीडियो डिलीट कर दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया. दोस्तों, मैं उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकती, वो मेरे दादाजी जैसी दिखती हैं.'

उर्फी जावेद ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, नाम भी बदल डाला? अब एक्ट्रेस ने खुद बताई सारी सच्चाई

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उर्फी जावेद के बारे में

उर्फी जावेद साल 2021 में उस वक्त चर्चा में रही थीं जब उन्होंने बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में हिस्सा लिया था. उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की सहित अन्य कई शो में काम किया है. एक्ट्रेस ने साल 2025 में 'द ट्रैटर्स इंडिया' जीता था. एक्ट्रेस अपने अतरंगी फैशन के लिए भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
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