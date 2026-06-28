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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएकदम देसी और सादा... ऐसा दिखता है गौरव खन्ना का कानपुर वाला पुश्तैनी घर, देखें Inside Photos

एकदम देसी और सादा... ऐसा दिखता है गौरव खन्ना का कानपुर वाला पुश्तैनी घर, देखें Inside Photos

Gaurav Khanna Kanpur Home: गौरव खन्ना असल जिंदगी में बेहद जमीन से जुड़े हुए हैं. मुंबई की चकाचौंध और करोड़ों के आलीशान फ्लैट में रहने के बावजूद उनका दिल आज भी अपने होमटाउन कानपुर में बसा हुआ है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jun 2026 07:17 PM (IST)
Gaurav Khanna Kanpur Home: गौरव खन्ना असल जिंदगी में बेहद जमीन से जुड़े हुए हैं. मुंबई की चकाचौंध और करोड़ों के आलीशान फ्लैट में रहने के बावजूद उनका दिल आज भी अपने होमटाउन कानपुर में बसा हुआ है.

टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर में खुलासा किया कि वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा ने बताया कि उनके तलाक लेने की वजह कोई कड़वाहट या झगड़ा नहीं है, बल्कि दोनों अपने भविष्य को अलग-अलग तरीके से देखते हैं.

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गौरव खन्ना ने नवंबर 2016 में आकांक्षा चमोला से शादी की थी. दोनों की शादी कानपुर में बड़े धूमधाम से हुई थी. दरअसल, कानपुर में गौरव का पुश्तैनी घर है. करीब 10 साल साथ रहने के बाद अब गौरव और आकांक्षा के रिश्ते में दरार आ गई है.
गौरव खन्ना ने नवंबर 2016 में आकांक्षा चमोला से शादी की थी. दोनों की शादी कानपुर में बड़े धूमधाम से हुई थी. दरअसल, कानपुर में गौरव का पुश्तैनी घर है. करीब 10 साल साथ रहने के बाद अब गौरव और आकांक्षा के रिश्ते में दरार आ गई है.
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बता दें कि गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. उनकी परवरिश भी इसी शहर में हुई है. कानपुर के सूटरगंज इलाके में उनका पुश्तैनी घर है, जो काफी साधारण और सादगी भरा है.
बता दें कि गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. उनकी परवरिश भी इसी शहर में हुई है. कानपुर के सूटरगंज इलाके में उनका पुश्तैनी घर है, जो काफी साधारण और सादगी भरा है.
Published at : 28 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akansha Chamola

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