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एकदम देसी और सादा... ऐसा दिखता है गौरव खन्ना का कानपुर वाला पुश्तैनी घर, देखें Inside Photos
Gaurav Khanna Kanpur Home: गौरव खन्ना असल जिंदगी में बेहद जमीन से जुड़े हुए हैं. मुंबई की चकाचौंध और करोड़ों के आलीशान फ्लैट में रहने के बावजूद उनका दिल आज भी अपने होमटाउन कानपुर में बसा हुआ है.
टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में 'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर में खुलासा किया कि वो और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. इतना ही नहीं, दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा ने बताया कि उनके तलाक लेने की वजह कोई कड़वाहट या झगड़ा नहीं है, बल्कि दोनों अपने भविष्य को अलग-अलग तरीके से देखते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 07:12 PM (IST)
Tags :Gaurav Khanna Akansha Chamola
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