गौरव खन्ना ने नवंबर 2016 में आकांक्षा चमोला से शादी की थी. दोनों की शादी कानपुर में बड़े धूमधाम से हुई थी. दरअसल, कानपुर में गौरव का पुश्तैनी घर है. करीब 10 साल साथ रहने के बाद अब गौरव और आकांक्षा के रिश्ते में दरार आ गई है.