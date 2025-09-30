स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखे को मिल रहा है. परिधि ने अपनी मां तुलसी और पिता मिहिर को अलग करने का प्लान बना लिया है. ऐसे में वो आए दिन तुलसी के खिलाफ एक नई साजिश रच रही है.

इधर, नॉयना को भी परिधि की सच्चाई पता लग चुकी है, लेकिन परी ने उसे भी ब्लैकमेल कर अपने साइड कर लिया है. ऐसे में नॉयना भी अब परिधि की शादी राणविजय से करवाने के चक्कर में लग चुकी है. इधर, वीरेन की जेल से वापसी हो चुकी है.

घबरा जाती है वृंदा

वापस आते ही वो अपने ससुराल पहुंचता है और अपनी वाइफ से मारपीट शुरू कर देता है. ऐसे में अजय अपने जीजा को तलाक के पेपर्स दे देता है. वहां, से निकलने के बाद वीरेन को वृंदा दिखती है. ऐसे में वो उससे छेड़छाड़ शुरू करता है. उसकी हरकतों को देख वृंदा काफी घबरा जाती है.

इसी बीच अंगद वहां आ जाता है और वो वीरेन की पिटाई करता है. दूसरी तरह परिधि भी वृंदा के पीछे पूरी तरह से पड़ चुकी है. वो हर हाल में वृंदा को बेइज्जत करना चाहती है. ऐसे में गरबा के फंक्शन में वो वृंदा को कैसे भी बुलवाती है. साथ ही परिधि अपनी मां तुलसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है.

शोभा करेगी प्लान चौपट

ऐसे में वो नॉयना और अपने पिता मिहिर को एक साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है. इसके साथ ही वो तुलसी के सामने बार-बार नॉयना की तारीफ करती है. लेकिन, इन सब ड्रामे के बीच जिस शख्स ने एंट्री ली है वो है तुलसी की बड़ी बेटी शोभा. शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि शोभा अपने पिता मिहिर को घर वापस लाएगी. साथ ही नॉयना और परिधि के सारे प्लान को चौपट करेगी.

