टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के घर शहनाइयां बजने वाली हैं. उनकी छोटी पहन शीतल जोशी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. शीतल की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं. हाल ही में शिवांगी ने मेहंदी की फोटोज शेयर की थीं अब सोशल मीडिया पर संगीत की वीडियो वायरल हो रही हैं. जिसमें शिवांगी जमकर डांस करती नजर आ रही हैं. शिवांगी के साथ होने वाली दुल्हन शीतल भी खूब डांस करती नजर आ रही हैं.

शीतल की शादी के फंक्शन की फोटोज और वीडियो खूब वायरल हो रही हैं. शीतल और शिवांगी का हर फंक्शन में लुक देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं साथ ही शिवांगी कैसे एंजॉय कर रही हैं ये फैंस देखना चाहते हैं.

शिवांगी ने बिजुरिया पर किया डांस

सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो बिजुरिया गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. शिवांगी का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. इसके अलावा शीतल के साथ डांस करते हुए भी उनका एक वीडियो सामने आया है. शिवांगी अपनी बहन की शादी खूब एंजॉय कर रही हैं. उनके चेहरे से खुशी साफ झलक रही है.

View this post on Instagram A post shared by princeshivangijoshi🎀 (@ankitabetusolanki)

View this post on Instagram A post shared by SHIVANGI JOSHI 💌 (@shivangixnoor)

शिवांगी के लुक की बात करें तो उन्होंने ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ है इसके साथ उन्होंने दुपट्टा कैरी किया है. वहीं दूसरी तरफ शीतल ने लहंगा पहना है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं. बहन की शादी में शिवांगी खुद ही ढोल बजा रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by shivangi's loyalist (@shivangis_nisha)

बता दें शीतल की शादी होमटाउन देहरादून में हो रही हैं. शिवांगी भी छुट्टी लेकर बहन की शादी एंजॉय करने के लिए देहरादून में हैं. काम से ब्रेक लेकर वो फैमिली टाइम स्पेंड कर रही हैं. बता दें शिवांगी इन दिनों बड़े अच्छे लगते हैं में हर्षद चोपड़ा के साथ नजर आ रही हैं.

ये भी पढ़ें: थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना