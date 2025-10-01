हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना

थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना

Must-Watch Thrillers: थ्रिलर फिल्में दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस के साथ सीट से चिपकाए देती हैं. ये उन दर्शकों के लिए परफेक्ट हैं जो दिमाग़ घुमा देने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Must-Watch Thrillers: थ्रिलर फिल्में दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस के साथ सीट से चिपकाए देती हैं. ये उन दर्शकों के लिए परफेक्ट हैं जो दिमाग़ घुमा देने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं.

थ्रिलर फिल्में अपने खास अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. ये दर्शकों को सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों के साथ पूरी तरह बांधे रखती हैं. साबरी और विरुपाक्ष जैसी फिल्में इसका बेहतरीन इग्ज़ैम्पल हैं, जो रोमांच और कहानी के साथ देखने वालों को सीट के किनारे पर बैठा देती हैं. जो लोग हैरानी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के शौकीन हैं, उनके लिए ये फिल्में जरूर देखने लायक हैं.

अगर आप थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो ये शानदार फिल्में आपकी स्क्रीन पर रोमांच की नई लहर लेकर आएंगी. इन फिल्मों में सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड मोड़ इतने शानदार हैं कि आप पूरी कहानी में खो जाएंगे. ध्यान रहे, कुछ फिल्में इतनी ज़बरदस्त हैं कि दिमाग घूमना तय है.
अगर आप थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो ये शानदार फिल्में आपकी स्क्रीन पर रोमांच की नई लहर लेकर आएंगी. इन फिल्मों में सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड मोड़ इतने शानदार हैं कि आप पूरी कहानी में खो जाएंगे. ध्यान रहे, कुछ फिल्में इतनी ज़बरदस्त हैं कि दिमाग घूमना तय है.
सबरी एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिंगल माँ संजना अपनी बेटी रिया की सुरक्षा के लिए पास्ड इवेंट और खतरनाक अतीत से जूझती है. फिल्म में माँ-बेटी के रिश्ते की भावना और सस्पेंस से भरे कई ट्विस्ट हैं. यह फिल्म सन टीवी नेटवर्क पर स्ट्रीम हो रही है.
सबरी एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिंगल माँ संजना अपनी बेटी रिया की सुरक्षा के लिए पास्ड इवेंट और खतरनाक अतीत से जूझती है. फिल्म में माँ-बेटी के रिश्ते की भावना और सस्पेंस से भरे कई ट्विस्ट हैं. यह फिल्म सन टीवी नेटवर्क पर स्ट्रीम हो रही है.
वीरूपक्ष एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है जिसमें सूर्य अपनी माँ के गांव रुद्रवनम लौटता है और वहां मिस्टीरियस मौतों की एक सीरीज सामने आती है. गांव में काले जादू और माइथोलॉजीकल कर्स की कहानी जुड़ी हैं, और सूर्य इन घटनाओं के पीछे की साजिश को एक्सपोज करने की कोशिश करता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
वीरूपक्ष एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है जिसमें सूर्य अपनी माँ के गांव रुद्रवनम लौटता है और वहां मिस्टीरियस मौतों की एक सीरीज सामने आती है. गांव में काले जादू और माइथोलॉजीकल कर्स की कहानी जुड़ी हैं, और सूर्य इन घटनाओं के पीछे की साजिश को एक्सपोज करने की कोशिश करता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
जेबरा एक तेलुगु एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक बैंक एंप्लॉय की जिंदगी अचानक एक बड़े बैंक फ्रॉड में उलझ जाती है. वह अपनी लवर की गलती सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच करोड़ों रुपये से जुड़ी साजिशों के बीच फंस जाता है. कहानी में धोखे और स्ट्रेटेजी से भरे मोड़ देखने को मिलते हैं. यह फिल्म अहा वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
जेबरा एक तेलुगु एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक बैंक एंप्लॉय की जिंदगी अचानक एक बड़े बैंक फ्रॉड में उलझ जाती है. वह अपनी लवर की गलती सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच करोड़ों रुपये से जुड़ी साजिशों के बीच फंस जाता है. कहानी में धोखे और स्ट्रेटेजी से भरे मोड़ देखने को मिलते हैं. यह फिल्म अहा वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
निशब्दम एक थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म है जिसमें साक्षी और उनके मंगेतर एंथनी की कहानी है. इस फिल्म मे मुख्य किरदार मे अनुष्का शेट्टी और आर० माधवन हैं. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
निशब्दम एक थ्रिलर-मिस्ट्री फिल्म है जिसमें साक्षी और उनके मंगेतर एंथनी की कहानी है. इस फिल्म मे मुख्य किरदार मे अनुष्का शेट्टी और आर० माधवन हैं. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
ब्लाइंड स्पॉट एक तेलुगु क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें दिव्या नाम की 24 साल की लड़की की मौत होती है. शुरुआत में यह सुसाइड लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को शक होता है कि मामला हत्या का है. जांच के दौरान दिव्या के पति, बच्चों और घर के लोगों के राज सामने आते हैं. फिल्म में कई ट्विस्ट और सस्पेंस भरे मोड़ देखने को मिलते हैं. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
ब्लाइंड स्पॉट एक तेलुगु क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें दिव्या नाम की 24 साल की लड़की की मौत होती है. शुरुआत में यह सुसाइड लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को शक होता है कि मामला हत्या का है. जांच के दौरान दिव्या के पति, बच्चों और घर के लोगों के राज सामने आते हैं. फिल्म में कई ट्विस्ट और सस्पेंस भरे मोड़ देखने को मिलते हैं. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
रक्षणा एक तेलुगू क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एसीपी किरण अपने दोस्त की सस्पाइसियस मौत की तह तक जाने की कोशिश करती हैं. फिल्म में न्याय के लिए उनका स्ट्रगल और साहस दिखाया गया है. आप ये फिल्म अहा वीडियो पर देख सकते है.
रक्षणा एक तेलुगू क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एसीपी किरण अपने दोस्त की सस्पाइसियस मौत की तह तक जाने की कोशिश करती हैं. फिल्म में न्याय के लिए उनका स्ट्रगल और साहस दिखाया गया है. आप ये फिल्म अहा वीडियो पर देख सकते है.
Published at : 01 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Zebra Virupaksha Sabari

