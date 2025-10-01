थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना

ब्लाइंड स्पॉट एक तेलुगु क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें दिव्या नाम की 24 साल की लड़की की मौत होती है. शुरुआत में यह सुसाइड लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को शक होता है कि मामला हत्या का है. जांच के दौरान दिव्या के पति, बच्चों और घर के लोगों के राज सामने आते हैं. फिल्म में कई ट्विस्ट और सस्पेंस भरे मोड़ देखने को मिलते हैं. यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.