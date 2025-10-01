एक्सप्लोरर
थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना
Must-Watch Thrillers: थ्रिलर फिल्में दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस के साथ सीट से चिपकाए देती हैं. ये उन दर्शकों के लिए परफेक्ट हैं जो दिमाग़ घुमा देने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं.
थ्रिलर फिल्में अपने खास अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं. ये दर्शकों को सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों के साथ पूरी तरह बांधे रखती हैं. साबरी और विरुपाक्ष जैसी फिल्में इसका बेहतरीन इग्ज़ैम्पल हैं, जो रोमांच और कहानी के साथ देखने वालों को सीट के किनारे पर बैठा देती हैं. जो लोग हैरानी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के शौकीन हैं, उनके लिए ये फिल्में जरूर देखने लायक हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Tags :Zebra Virupaksha Sabari
ओटीटी
7 Photos
थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना
ओटीटी
10 Photos
साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर ये 10 फिल्में देख लें
ओटीटी
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
ओटीटी
7 Photos
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
ओटीटी
8 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
ओटीटी
8 Photos
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
थ्रिलर फिल्में देखने के हैं शौकिन तो इन जबरदस्त मूवीज को जरूर देखें, दिमाग ना घूम जाए तो कहना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion