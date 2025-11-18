हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर

इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर

सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रूपल त्यागी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 04:48 PM (IST)
रूपल त्यागी अब अपनी लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हैं. जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में सगाई की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को ये खुशखबरी दी. लेकिन, इस बीच उनका अतीत भी लाइमलाइट में आ चुका है.

रूपाली ने वैसे तो कई शोज में काम किया है,लेकिन काफी वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की. रूपल ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में कोरियोग्राफर असिस्टेंट के तौर पर की थी.

एक्ट्रेस ने बताया कि एक दौर ऐसा था जब उनके 11 शोज फ्लॉप रहे. इसके बाद उन्हें 'सपने सुहाने लड़कपन' में गुंजन की भूमिका निभाने का मौका मिला. इस शो से उन्हें वो पॉपुलैरिटी हासिल हुई जिसकी वो हकदार थीं. लेकिन, रूपल की पर्सनल लाइफ में ऐसा बवाल मचा कि उनका करियर बर्बाद हो गया.

बॉयफ्रेंड ने दिया था धोखा

दरअसल, उनका बॉयफ्रेंड अचानक उन्हें छोड़ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला गया. रूपल को पता चला कि वो एक ही समय पर दोनों लड़कियों को डेट कर रहा था. इस वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान रहने लगीं, यहां तक कि उन्होंने बड़े-बड़े ऑफर तक ठुकरा दिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Roopal Tyagi (@roopaltyagi06)

गलत संगत में पड़ गई थीं रूपल

रूपल ने बताया कि इस दौरान वो कुछ ऐसे दोस्तों की संगत में भी पड़ गई जिनके कहने पर कुछ गलत काम करने लगीं. हालांकि, जल्द ही एक्ट्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस संगत को छोड़ दिया. इसके बाद रूपल ने मेडिटेशन करना शुरू किया और इससे उनकी स्थिति में काफी सुधार आया.

अब रूपल अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं. उन्होंने जिससे सगाई की है उनका नाम नोमिश भारद्वाज है. बता दें एक्ट्रेस अपने मंगेतर के संग 5 दिसंबर 2025 को शादी के बंधन में बंध जाएंगी. रूपल का जन्म 6 अक्तूबर 1989 में बेंगलुरु में हुआ था. एक्ट्रेस ने अपनेी शुरुआती पढ़ाई सोफिया हाई स्कूल से की थी.

Published at : 18 Nov 2025 04:48 PM (IST)
Roopal Tyagi Sapne Suhane Ladakpan Ke
