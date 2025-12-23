एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' का जल्द ही टीवी पर आगाज होने वाला है. मालूम हो इस शो का प्रीमियर 27 दिसंबर शनिवार को होगा.लेकिन, मेकर्स इन दिनों शो की कास्टिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. प्रियंका चाहर चौधरी शो में लीड रोल निभा रही हैं, ये तो हर कोई जानता है.

शो में ईशा सिंह का कैमियो है वो भी फैंस को पता है. लेकिन, इसी बीच शो में अब एक और पॉपुलर एक्टर ने धमाकेदार एंट्री मार ली है. वो कोई और नहीं बल्कि पांड्या स्टोर फेम साहिल उप्पल हैं. साहिल अपने अभी तक के करियर में कई सुपरहिट शोज में काम कर चुके हैं.

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार साहिल उप्पत 'नागिन 7' का हिस्सा बन चुके हैं.रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साहिल शो में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं. हालांकि, साहिल के कैरेक्टर को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है.

प्रोमो से मिला कहानी का हिंट

इतना ही नहीं बल्कि साहिल ने भी अपने को लेकर कुछ भी नहीं बताया है. ऐसे में फैंस के मन में एक ही सवाल है कि साहिल शो में प्रियंका चाहर चौधरी के दोस्त बनेंगे या दुश्मन बन बदला लेते दिखाई देंगे.अभी तक मेकर्स 'नागिन 7' के कई प्रोमो शेयर कर चुके हैं, जिसे देखने के बाद कहानी का थोड़ा-थोड़ा हिंट मिलना शुरू हो चुका है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

शो में प्रियंका चाहर चौधरी नागिन की गद्दी पर बैठती नजर आएंगी. वो अनंतपुरा की नागरानी अनंता का रोल प्ले कर रही हैं. लेकिन, शो की कहानी में तब ट्विस्ट आएगा जब प्रियंका को एक घटना के दौरान अपनी नागिन की शक्तियों के बारे में पता चलेगा. क्योंकि, उन्हें पहले अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं होगी.

शो में जब वो हादसा होगा तब प्रियंका अपने एक करीबी को खो देंगी, जिस रोल को ईशा सिंह प्ले कर रही हैं.मालूम में 'नागिन 7' में महाकुंभ और देश पर आ रही मुसीबत को दिखाया जाएगा. मेकर्स ने इसके लिए धांसू कहानी भी रेडी कर ली है. इस बार शो में ड्रैगन की भी एंट्री हो चुकी है.

ये भी पढ़ें:-किस 'धर्म' से ताल्लुक रखते हैं भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया, कभी सिखों का मजाक उड़ा कॉमेडियन हुई थीं ट्रोल