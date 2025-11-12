'मुझे गंदे तरीके से छूने लगा...' ऋत्विक धनजानी ने सुनाया दर्दनाक कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस

ऋत्विक धनजानी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कई सालों की मेहनत से आज इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन उनकी ये जर्नी आसान नहीं रही. हाल ही में एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस को लेकर बात की.

एक पॉडकास्ट के दौरान ऋत्विक धनजानी ने अपने स्ट्रग्लिंग फेज को याद किया. एक्टर ने बताया कि 20 साल की उम्र में उनके साथ ये हादसा हुआ था. वो आराम नगर गए जहां ऑडिशंस होते थे. एक दिन जब वो लंबी कतार में खड़े थे तब कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है और ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. लेकिन जब उन्होंने उस शख्स से उसके ऑफिस के बारे में तो पूछा तो उस शख्स ने ही एक्टर से पूछ लिया कि वो ऑडिशन देने कैसे आएं.

ऋत्विक धनजानी ने सुनाई आपबीती

ऋत्विक धनजानी ने बताया कि जब वो बाइक से पहुंचे हैं तब वो शख्स भी उनकी बाइक पर बैठा और ऋत्विक को अपने साथ ले गया. एक्टर ने आगे कहा- 'मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के पास गाड़ी ना हो ये सच में सोचने वाली बात है.' ऋत्विक धनजानी ने बताया कि रास्ते में वो शख्स एक्टर को बताने लगा कि उन्होंने बड़े–बड़े सेलेब्स को कास्ट किया है. इसी तरह वो एक्टर को पतली गलियों में लेकर गया.

'वो मुझे गंदे तरीके से छूने लगा...'

एक्टर ने पॉडकास्ट में बताया कि वो पूरे रास्ते सोचते रहे कि उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा. वो शख्स एक्टर को गलियों में एक छोटे से कमरे में लेकर गया. उस रूम में ले जाकर डायरेक्टर ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने को कहा. ऋत्विक जब उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स एक CD में दिखा रहे थे तब उस शख्स ने कहा कि, तुम मेहनती बहुत हो लेकिन तुम्हें हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है. इसके बस वो शख्स ऋत्विक को गंदी तरीके से छूने लगा.

एक्टर ने बताया कि वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और अपने दोस्त के पास जा कर वो खूब रोए. यहां तक कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला बना लिया था.

ऋत्विक धनजानी का करियर

ऋत्विक धनजानी ने अपने करियर में कई सुपरहिट सीरियल्स में काम किया. एक समय वो टीवी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल थे. अभिनेता ने 'पवित्र रिश्ता', 'बांधनी' और 'प्यार की एक कहानी' जैसे कई हिट शोज में काम किया है. उन्होंने कई रियलिटी शोज भी होस्ट किया. आखिरी बार उन्होंने 'झलक दिखला जा 11' होस्ट करते देखा गया.