हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मुझे गंदे तरीके से छूने लगा...' ऋत्विक धनजानी ने सुनाया दर्दनाक कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस

'मुझे गंदे तरीके से छूने लगा...' ऋत्विक धनजानी ने सुनाया दर्दनाक कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस

Ritwik Dhanjani's Traumatic Experience: ऋत्विक धनजानी ने खुलासा किया कि एक बार उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. एक्टर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

ऋत्विक धनजानी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने कई सालों की मेहनत से आज इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन उनकी ये जर्नी आसान नहीं रही. हाल ही में एक्टर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस को लेकर बात की. 

एक पॉडकास्ट के दौरान ऋत्विक धनजानी ने अपने स्ट्रग्लिंग फेज को याद किया. एक्टर ने बताया कि 20 साल की उम्र में उनके साथ ये हादसा हुआ था. वो आराम नगर गए जहां ऑडिशंस होते थे. एक दिन जब वो लंबी कतार में खड़े थे तब कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है और ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. लेकिन जब उन्होंने उस शख्स से उसके ऑफिस के बारे में तो पूछा तो उस शख्स ने ही एक्टर से पूछ लिया कि वो ऑडिशन देने कैसे आएं.

ऋत्विक धनजानी ने सुनाई आपबीती
ऋत्विक धनजानी ने बताया कि जब वो बाइक से पहुंचे हैं तब वो शख्स भी उनकी बाइक पर बैठा और ऋत्विक को अपने साथ ले गया. एक्टर ने आगे कहा- 'मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गलत है क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के पास गाड़ी ना हो ये सच में सोचने वाली बात है.' ऋत्विक धनजानी ने बताया कि रास्ते में वो शख्स एक्टर को बताने लगा कि उन्होंने बड़े–बड़े सेलेब्स को कास्ट किया है. इसी तरह वो एक्टर को पतली गलियों में लेकर गया. 

'वो मुझे गंदे तरीके से छूने लगा...'
एक्टर ने पॉडकास्ट में बताया कि वो पूरे रास्ते सोचते रहे कि उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा. वो शख्स एक्टर को गलियों में एक छोटे से कमरे में लेकर गया. उस रूम में ले जाकर डायरेक्टर ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने को कहा. ऋत्विक जब उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स एक CD में दिखा रहे थे तब उस शख्स ने कहा कि, तुम मेहनती बहुत हो लेकिन तुम्हें हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है. इसके बस वो शख्स ऋत्विक को गंदी तरीके से छूने लगा.

एक्टर ने बताया कि वो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और अपने दोस्त के पास जा कर वो खूब रोए. यहां तक कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला बना लिया था.

ऋत्विक धनजानी का करियर 
ऋत्विक धनजानी ने अपने करियर में कई सुपरहिट सीरियल्स में काम किया. एक समय वो टीवी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में भी शामिल थे. अभिनेता ने 'पवित्र रिश्ता', 'बांधनी' और 'प्यार की एक कहानी' जैसे कई हिट शोज में काम किया है. उन्होंने कई रियलिटी शोज भी होस्ट किया. आखिरी बार उन्होंने 'झलक दिखला जा 11' होस्ट करते देखा गया.

और पढ़ें
Published at : 12 Nov 2025 11:05 PM (IST)
Tags :
Ritwik Dhanjani Jhalak Dikhla Jaa 11
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
ट्रेंडिंग
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget