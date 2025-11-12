हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama 7 Maha Twist: अनुपमा की जिंदगी में फिर हुई 'वनराज' की एंट्री? डर की वजह से कांपी रुह

Anupama 7 Maha Twist: अनुपमा की जिंदगी में फिर हुई 'वनराज' की एंट्री? डर की वजह से कांपी रुह

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में गौतम और माही की वजह से अब खूब हंगामा होने वाला है. वहीं, अनुपमा को इस बात का एहसास होने वाला है कि वो वनराज की हरकतों को अभी तक नहीं भूल पाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.गौतम और माही की शादी से अनुपमा परेशान हो गई है. शो में अब तक आपने देखा, परी को राजा तलाक देने का फैसला करता है. इस बात को जान परी को सदमा लगने वाला है.

वहीं, वसुंधरा कहती है कि वो परी जैसी लड़की को अपने घर में बहू बनाकर नहीं रख सकती. वहीं, वसुंधरा को अनुपमा जमकर जलील करती है. वहीं, बेटी का घर बर्बाद होते देख तोषु का दिमाग खराब हो जाएगा. इसी बीच अनुपमा ने नया बवाल मचने वाला है.

        माही रचेगी नई साजिश

  • अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि शादी के बाद माही अब गौतम को कोठारी परिवार का मालिक बनाने का फैसला करती है. इस बात को जान गौतम काफी खुश होता है.

         राही के उड़ेंगे होश

  • पराग को माही अपनी पहली रसोई के दौरान खुश करने वाली है. उसके बदले में पराग से माही अपने पति गौतम को कंपनी का सीईओ बनाने के लिए कहेगी. इस बात को सुनते ही राही हैरान हो जाएगी.

         खुलेगी गौतम की पोल

  • गौतम सीईओ बनने की खबर सुनते ही खुश होने वाला है. इसी बीच राही भी गौतम के फ्रॉड की पोल खोलेगी. राही सबको बताती है कि गौतम ने बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान किया है.

         प्रेम करेगा गौतम को सपोर्ट

  • प्रेम को भी राही गौतम की सच्चाई बचाएगी. ऐसे में गौतम को बचाने के लिए प्रेम बड़ा कदम उठाएगा. वो पराग के सामने गौतम को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा.

         तोषु पहुंचेगा कोठारी मेंशन

  • राही और प्रेम के बीच हो रहे झगड़े को देख वसुंधरा और पराग काफी हैरान रह जाएंगे. इसी बीच परी भी अपने घर में खूब हंगामा मचाती है. तोषु अपनी बेटी के लिए कोठारी हाउस पहुंचेगा.

         किंजल को होगा अफसोस

  • किंजल को इस बात का अफसोस होने वाला है कि उसने अपनी बेटी कोठारी के घर में दी. वहीं, प्रेम का गुस्सा भी राही पर फूटने वाला है. प्रेम परिवार के सामने राही को खूब जलील करेगा.

         प्रेम में अनुपमा को दिखेगा वनराज

  • प्रेम और राही में लड़ाई होती रहेगी, इसी बीच अनुपमा वहां पहुंच जाएगी. प्रेम में अनुपमा को वनराज की छवि दिखाई देती है और वो बुरी तरह से डर जाती है. प्रेम को अनुपमा समझाने की कोशिश करेगी. लेकिन, वो भ़ड़क जाएगा और कहेगा कि आप इस मामले से दूर रहें.

धर्मेंद्र की पहली शादी के वक्त कितने साल की थीं हेमा मालिनी, एक्टिंग नहीं करती थीं ये काम

Published at : 12 Nov 2025 12:22 PM (IST)
वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट, कहां से पंहुचा इतना विस्फोटक? | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
फोटो गैलरी

Embed widget