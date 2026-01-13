रश्मि देसाई ने 8 सालों तक झेला डिप्रेशन, खुद किया खुलासा, बोलीं- 'मेरे ऊपर बहुत बोझ था'

रश्मि देसाई टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई हिट टीवी शोज में काम किया है और घर-घर पहचान बनाई हैं. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ के मोस्ट चैलेंजिंग फेज के बारे में खुलकर बात की और खुलासा किया कि वह लगभग आठ साल तक डिप्रेशन से जूझती रहीं थीं.

‘उतरन’ और ‘दिल से दिल’ तक जैसे सीरियलों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस ने बताया कि इमोशनल बैगेज की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ा था लेकिन धीरे-धीरे काम के जरिए उन्हें बैलेंस और हीलिंग मिली.

8 साल तक झेला डिप्रेशन

दरअसल टाइम्स नाउ के साथ हाल ही में हुई बातचीत में रश्मि ने खुलासा किया, “एक समय ऐसा था जब मैं आठ साल तक डिप्रेशन में रही, इससे उबरने में मुझे समय लगा. मेरे ऊपर बहुत बोझ था. सब कुछ कम करने और फिर से शुरुआत करने में मुझे कई साल लग गए और अब मैं वापस पटरी पर आ गई हूं. मुझे लगता है कि हाई और लो का फैसला आपको खुद ही करना होगा. जर्नी आपके काम की कोई और डिसाइड नहीं करता. काम मुझे शांति देता है. और ये मेरा एक्सकेप वर्ल्ड भी था जो मुझे बहुत देर से रिलाइज हुआ. अब मैं दोनों साइड बहुत अच्छे से काम कर रही हैं. और मैं एक खूबसूरत बैलेंस बना पा रही हूं.”

अभिनेत्री ने आगे कहा कि उन्हें बहुत बाद में एहसास हुआ कि काम ही उनका सेफ स्पेस बन गया था, जहां वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थीं और निजी उथल-पुथल के बीच स्थिरता पा सकती थीं.रश्मि ने फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 6, नच बलिये 7 और झलक दिखला जा 7 जैसे कई रियलिटी शो में भी भाग लिया है. उन्होंने कहा कि अब वे अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ-साथ इमोशनल वेल बीइंग को भी प्रायोरिटी देती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rashami Desai (@imrashamidesai)

कास्टिंग काउच का सामना करने पर रश्मि ने क्या कहा था?

बॉलीवुड हंगामा को दिए एक पुराने इंटरव्यू में, रश्मि ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती सालों की एक बेहद परेशान करने वाली घटना के बारे में भी बात की थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि 16 साल की उम्र में ही उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे याद है कि मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, और जब मैं वहाँ गई, तो उसने मुझे बेहोश करने की कोशिश की. मैं किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब रही और कुछ घंटों बाद, मैंने अपनी मां को सब कुछ बताया.”