Dhurandhar BO Day 39: 'धुरंधर' 39 दिन बाद भी थमने को नहीं तैयार, कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 39: ‘धुरंधर’ 39 दिन बाद भी थमने को नहीं तैयार, कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें-छठे मंडे का कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 39: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने छठे वीकेंड पर शानदार परफॉर्म किया था. हालांकि छठे मंडे को इसकी कमाई में काफी गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन फिर भी इसने करोड़ों में ही कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Jan 2026 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित, ‘धुरंधर’ भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है. इस एक्साइटिंग स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर, गौव गेरा और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

पिछले एक महीने से ज्यादा हो जाने के बाद भी ये फिल्म सिनेमाघरों में छाई हुई है. इसने अपनी दमदार कहानी, शानदार अभिनय, बेहतरीन म्यूजिक और सटीक कास्टिंग के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया है. हालांकि पांचवें हफ्ते से इसके कलेक्शन में मंदी आई है बावजूद इसके ये हर दिन करोड़ों में ही कलेक्शन कर रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 39वें दिन यानी छठे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने छठे मंडे को कितनी की कमाई?
5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. यहां तक कि अब इसे प्रभास की द राजा साब से टक्कर मिल रही है बावजूद इसे ये टिकट खिड़की से टस से मस होने को तैयार नहीं है. वहीं छठे वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करने के बाद छठे सोमवार को इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई. ये अब सिंगल डिजिट में ही कमाई कर रही है. ऐसे में बड़े बडे रिकॉर्ड बनाने वाली ये फिल्म अब अपने अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है. हालांकि रिलीज के लगभग डेढ़ महीना पूरा होने के बाद भी ये करोड़ों में ही कमाई कर रही है जो वाकई हैरान कर देने वाला है. इन सबके बीत फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के छठे सोमवार यानी 39वें दिन  2.25 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 39 दिनों की कुल कमाई अब 807. 90 करोड़ रुपये हो गई है. 

वर्ल्डवाइड बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म
घरेलू और विदेशी कमाई को मिलाकर, रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है. हालांकि छठे हफ्ते में इस स्पाई थ्रिलर की कमाई धीमी होने लगी है, लेकिन यह फिल्म सिनेमाघरों में अपनी जर्नी को दंगल (2070 करोड़ रुपये), बाहुबली 2: द कंक्लूजन (1788 करोड़ रुपये) और पुष्पा 2: द रूल (1742 करोड़ रुपये) के बाद अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में खत्म करने जा रही है.

कब आएगा धुरंधर का पार्ट 2?
अपनी ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद, ‘धुरंधर पार्ट 2’ 19 मार्च, 2026 को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के त्योहारों के साथ रिलीज होने वाला है. यह सीक्वल यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया स्टारर पैन इंडिया पीरियड गैंगस्टर ड्रामा 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त क्लैश के लिए तैयार है. वहीं आदिवी शेष, मृणाल ठाकुर और अनुराग कश्यप स्टारर बाइलिंग्वल एक्शन ड्रामा 'डकैत' भी 19 मार्च को रिलीज होने वाली है.

 

Published at : 13 Jan 2026 07:21 AM (IST)
Akshaye Khanna Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION
