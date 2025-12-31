न्यू ईयर वेकेशन पर निकले बॉलीवुड सितारे, सोशल मीडिया पर छाईं फोटोज

नए साल का जश्न शुरू होते ही हर कोई छुट्टियों के मूड में नजर आ रहा है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक, सभी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए विदेश का रुख किया है. सोशल मीडिया पर सेलेब्स की वेकेशन फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें समुद्र किनारे से लेकर बर्फीली वादियों तक की झलक देखने को मिल रही है. इन तस्वीरों में सेलेब्स अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं. नए साल की शुरुआत इन सितारों ने ट्रैवल और रिलैक्सेशन के साथ की है.

सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल

बॉलीवुड के लवेबल कपल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इन दिनों मालदीव्स में वेकेशन एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. एक्टर ने इंस्ट्राग्राम पर स्टोरी भी शेयर की है, जिसमें दोनों पुल के अंदर से पोज देते नजर आ रहे हैं. उनकी इस फोटो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.





ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दिनों विदेश में छुट्टियों मना रहे हैं. कपल की वेकेशन से एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दोनो फैन संग पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐश्वर्या ऑल ब्लैक लुक में नजर आई वहीं अभिषेक भी काफी डैशिंग लुक में दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने हंसते-मुस्कुराते हुए फैंस संग पोज दिए.





करीना कपूर-सैफ अली खान

करीना कपूर इन दिनों स्विट्जरलैंड में अपने प्यारे परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं. करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने छोटे बेटे जेह की एक प्यारी तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में करीना और जेह दोनों ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में जेह ऑरेंज रंग की जैकेट पहने हुए हैं. इसके साथ करीना ने लिखा, 'ट्रेन में वो लड़का कौन है?' करीना ने दिल वाला इमोजी भी बनाया.





करीना ने सैफ की भी एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. इस तस्वीर में सैफ के पीछे बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं. सैफ ने आंखों पर ब्लैक रंग के सनग्लासेस पहन रखे हैं और उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल नजर आ रही है. इसके साथ करीना ने लिखा, 'आखिरकार सैफ को पोज देने के लिए मना ही लिया.'







मौनी रॉय-दिशा पाटनी

मौनी रॉय और दिशा पाटनी की दोस्ती जगजाहिर है. दोनों अक्सर बेस्ट बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आ जाती हैं. ऐसे में अब न्यू ईयर के वेकेशन पर दोनों को साथ में देखा गया है. मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति और दोस्तो के साथ एंजॉय कर रही हैं.

शादी के हनीमून मनाने पहुंची सामंथा

1 दिसंबर को सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु ने शादी की थी. वहीं आज सामंथा ने पुर्तगाल से अपनी वेकेशन फोटो शेयर कीं. वो राज निदिमोरु संग शादी के बाद यहां पर अपना हनीमून मनाने पहुंची हैं. उनकी ये फोटोज फैंस का दिल जीत रही हैं.

रोम पहुंची रश्मिका मंदाना

अगले साल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इससे पहले रश्मिका अपने दोस्तों और आनंद देवराकोंडा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकल गई हैं. एक्ट्रेस ने रोम से वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. खबर है कि इस वेकेशन पर रश्मिका और विजय देवरकाेंडा साथ हैं.

वहीं हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया जैसे कई और सेलेब्स भी वेकेशन पर निकले हैं. लेकिन यह कौन सी डेस्टिनेशन पर गए हैं, इसका अभी पता नहीं चला है. वहीं श्रेया सरन अपने पति और बेटी के साथ वेकेशन पर निकली हैं, वो आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.