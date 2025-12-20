हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये टीवी एक्टर है बेहद अमीर, मुंबई से अलीबाग तक फैली है प्रॉपर्टी, कभी 140 से ज्यादा था वजन

वो एक्टर जिसने 50 किलो से ज्यादा अपना वजन कम कर हर किसी को हैरान कर दिया. एक वक्त था जब वो डायबिटिज से जूझ रहे थे. आपको बता दें इस एक्टर ने सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी काम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 09:13 AM (IST)
टीवी का वो एक्टर जिसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को हैरान कर दिया. ये एक्टर अपने दमदार प्रेजेंस के लिए काफी मशहूर है और उन्होंने 50 किलो से अधिक वजन कम किया. उनके फैंस आज भी उनकी मिसाल देते हुए नजर आते हैं. इस एक्टर को पहचाना क्या..

कई सालों तक इस एक्टर ने अपने मोटापे के संग ही यादगार परफॉर्मेंस दी. हालांकि, उन्हें हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में उन्होंने खुद को बदल लिया.ये पॉपुलर टीवी एक्टर कोई और नहीं बल्कि राम कपूर हैं. छोटे पर्दे पर अपने रोमांटिक परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर राम कपूर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है.

15 सालों तक वेट को लेकर वाइफ रही चुप

2025 की शुरुआत में एक्टर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की. राम कपूर ने कहा कि उनकी प्रेरणा कभी भी दिखावे के लिए नहीं थी. उनकी वाइफ गौतमी कपूर 15 सालों तक उनके वेट को लेकर चुप रही. लेकिन टाइप-2 डायबिटीज से बढ़ने वाली मुश्किलों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया.

 
 
 
 
 
A post shared by Ram Kapoor (@iamramkapoor)

एक्टर ने बताया कि वो लगभग दो दशकों तक 140 किलो के मोटापे से ग्रस्त रहे. पहले दो बार उन्होंने 30 किलो वजन कम किया, लेकिन हर बार वजन बढ़ा जाता था.एक्टर ने इस बार अपने डाइट के बयाय मानसिकता को बदली. उन्होंने बताया कि अनुशासन में रहकर सब पॉसिबल है, न कि खाना खाने से.राम कपूर ने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई.

उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में केवल दो बार खाना और सूर्यास्त के बाद खाने से पूरी तरह परहेज करना अपनाया. देर रात की पार्टियों के दौरान भी राम कपूर इसी नियम को फॉलो करते थे.एक्टर में आए इन बदलावों की वजह से तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं.

कई बार तो दावा किया जाने लगा कि वो ओजेम्पिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तेजी से वजन कम हो जाता है. एक्टर ने इन अफवाहों को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि सीधे तौर पर इसका जवाब दिया.राम कपूर ने कहा कि उन्होंने किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया. लेकिन, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की हेल्प जरूर ली. अगर डॉक्टर हेल्थ की वजह से ऐसी सलाह देते हैं तो इस ट्रीटमेंट को शर्मनाक नहीं मानना चाहिए. बता दें एक्टर की नेटवर्थ लगभग 98 करोड़ रुपये है. उनकी प्रॉपर्टीज मुंबई से लेकर अलीबाग तक फैली है.

Published at : 20 Dec 2025 09:13 AM (IST)
