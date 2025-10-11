दुबई से इंडिया वापस आ रही हैं राखी सावंत, तौलिया लपेटे हुए शेयर किया नए लुक में वीडियो

एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत अपने बयानों और वीडियो की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो जाती है. अब राखी सावंत का नए लुक में एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इंडिया वापस आ रही हैं. फैंस को जबसे ये पता चला है तो वो कुछ हो गए हैं. वो राखी के इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. साथ ही राखी का ये नया लुक वायरल हो रहा है.

राखी सावंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें वो सिर पर और बॉडी पर टावल लपेट के घूम रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर के शेड्स लगाए हुए हैं. राखी का ये लुक फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है.

इंडिया आ रही हैं राखी सावंत

वीडियो में राखी कहती हैं- गॉय आखिरकार आपकी राखी सावंत आ रही हैं इंडिया में. दोस्तों में इंतजार कर रही हूं और अपने दोस्तों से मिलने के लिए मर रही हूं. तो आप लोग तैयार हैं. स्वागत नहीं करोगे हमारा. मैं इंडिया आकर ढेर सारा धमाल करूंगी रियलिटी शोज में और दोस्तों में बिग बॉस में जा रही हूं. कितने लोग मुझे देखने का इंतजार कर रहे हैं.

बता दें राखी सावंत रियलिटी शो पति पत्नी और वो में आने वाली हैं. शो में इस समय अविका और मिलिंद की शादी चल रही है. इस शादी का हिस्सा बनने के लिए राखी सावंत भी आएंगी. वो शो में अपने से छोटे अभिषेक कुमार के साथ फ्लर्ट करती हुई नजर आएंगी. अभिषेक को देखकर राखी कहेंगी उन्हें पति मिल गया है. ये लड़का उन्हें कुबूल है, कुबूल है. जिसके बाद शो में ईशा मालवीय का रिएक्शन देखने वाला होगा. अब राखी इंडिया आकर क्या धमाल करती हैं ये तो जल्द ही पता चल जाएगा.

