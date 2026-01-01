रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी इन दिनों मजेदार होती जा रही है. शो में जबसे रिंकू धवन की एंट्री हुई है, तब से शो की टीआरपी बढ़ी हुई नजर आ रही है. अनुपमा और रजनी के सीन्स को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. रजनी ने अनुपमा से चॉल के पेपर्स पर भी साइन करवा लिया है.

क्योंकि, अनुपमा का पूरा ध्यान भारती की शादी पर है. अब अनुपमा और रजनी के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है. फैंस अनुपमा को जितना पसंद कर रहे हैं, उतना ही रजनी को कोस रहे हैं. लेकिन अब शो में मेकर्स या ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं. मेकर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं, जिससे नए साल पर शो की कहानी एकदम बदल जाएगी.

रजनी की होगी शो से छुट्टी

अनुपमा की एक गलती से अब रजनी की किस्मत खुल चुकी है. लेकिन, क्या आपको पता है कि जल्द ही रजनी का खेल खत्म होने वाला है. मेकर्स ने इसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार रजनी का कैरेक्टर निभा रही रिंकू धवन जल्द ही शो को छोड़ने वाली हैं, जिससे शो में धमाका होगा.

मेकर्स अब नए साल 2026 की शुरुआत में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसी वजह से शो से अब रजनी का कैरेक्टर खत्म कर दिया जाएगा. सीरियल में दिखाया जाएगा कि रजनी का खेल खत्म होने वाला है और अनुपमा के सामने उसका सच भी आ जाएगा, जिसके बाद रजनी को अनुपमा साइड कर देगी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रिंकू धवन 5 जनवरी को अपने आखिरी एपिसोड की शूटिंग करेंगी.आपको बता दें कि रिंकू धवन और रुपाली गांगुली को अनुपमा के सेट पर क्लोज बॉन्ड शेयर करते हुए देखा जाता है. दोनों के एक साथ कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही रुपाली को रिंकू धवन के शो छोड़ने की जानकारी मिली वो इमोशनल हो गईं. बता दें अनुपमा से पहले रिंकू को बिग बॉस 17 में देखा गया था. शो में दर्शकों ने उनके गेम को काफी पसंद किया था.

