हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

'ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

Hrithik Roshan: फिल्म 'ओ रोमियो' की तारीफ करने पर ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. उन्होंने इस फिल्म की सराहना की, लेकिन 'धुरंधर' पर दिए पुराने बयान को लेकर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों चर्चा में है. जहां फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई दिखी, वहीं ऋतिक रोशन के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उन्होंने फिल्म की तारीफ की जिसके लिए उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स को ऋतिक का दोहरा बर्ताव बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा है. आइये बताते हैं कि ऋतिक ने क्या ट्वीट किया और वो क्यों ट्रोल हो रहे हैं.

ऋतिक ने की 'ओ रोमियो' की तारीफ

ऋतिक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि फिल्म की अलग शैली धीरे-धीरे दिल जीत लेती है और उन्हें इसे देखकर मजा आया. साथ ही उन्होंने शाहिद कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के किरदार में शाहिद सबसे बेहतरीन हैं. ऋतिक ने दर्शकों से फिल्म थिएटर में जाकर देखने की अपील भी की और एक एक्शन सीन की सराहना की. बस फिर क्या था इसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि जब ऋतिक को 'ओ रोमियो' इतनी पसंद आी तो 'धुरंधर' से इतनी नफरत क्यों है?

दर्शकों ने उठाए सवाल

ऋतिक के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने पूछा कि उम्मीद है कि "आप पेड प्रमोशन की वजह से इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं. खासकर तब, जब आपने 'धुरंधर' को पसंद नहीं किया था, जबकि वो सच में एक बेहतरीन फिल्म थी." इसी तरह से कई यूजर्स ने ऋतिक से सवाल किए हैं और उन्हें ट्रोल किया है.

ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

 


ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

धुरंधर की राजनीति से सहमत नहीं थे ऋतिक

हालांकि ऋतिक के इस पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी सराहना भी की. कुछ फैंस ने उनकी तारीफ की, कई लोगों ने कहा कि एक कलाकार का दूसरे कलाकार को सपोर्ट करना अच्छी बात है. दरअसल 'धुरंधर' की रिलीज के बाद ऋतिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म का रिव्यू किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि "धुरंधर की कहानी कहने का तरीका मुझे पसंद आया. हालांकि मैं इसके राजनीति से सहमत नहीं हूं."

बता दें, शाहिद कपूर की ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी नजर आए हैं. इस फिल्म के जरिए शाहिद ने निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ फिर से काम किया है. इससे पहले दोनों की जोड़ी 'कमीने' और 'हैदर' जैसी फिल्मों में कमाल दिखा चुकी है. ऐसे में 'ओ रोमियो' से भी काफी उम्मीदें थी, हालांकि फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.

और पढ़ें
Published at : 20 Feb 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
HRITHIK ROSHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली
'ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली
बॉलीवुड
'अस्सी' VS 'दो दीवाने सहर में': तापसी पन्नू और मृणाल- सिद्धांत की बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर, जानें पहले दिन किसने किसे पछाड़ा
'अस्सी' VS 'दो दीवाने सहर में': तापसी पन्नू और मृणाल- सिद्धांत की बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर, जानें पहले दिन किसने किसे पछाड़ा
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 29 LIVE: नई रिलीज फिल्में भी 'बॉर्डर 2' को नहीं हिला पाईं, 29वें दिन भी खूब छाप रही नोट, जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' की 29वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 7 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal 2026: Tariff Cut से Export Boom? $500 Billion Target Explained | Paisa Live
Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
ईरान पर हमले से पहले अकेले पड़ गए ट्रंप, भारी पड़ेगी खामेनेई की सेना?
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
मध्य प्रदेश: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिया इस्तीफा, सामने आई वजह
विश्व
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', जब मंच पर ही ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा- स्टैंड अप
'PM मोदी हमें देख रहे हैं, आपको खड़ा हो जाना चाहिए', मंच पर ट्रंप ने शहबाज से कहा- स्टैंड अप
क्रिकेट
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
कल से शुरू सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पहला मैच किसके साथ? एक क्लिक में पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
Toxic का टीजर रिलीज होते ही 'रामायण' के 'रावण' की आई लोगों को याद, बोले- 'रणबीर पर भारी पड़ेगा यश'
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget