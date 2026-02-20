'ओ रोमियो' का रिव्यू करना ऋतिक रोशन को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाई खिल्ली

वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' इन दिनों चर्चा में है. जहां फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई दिखी, वहीं ऋतिक रोशन के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उन्होंने फिल्म की तारीफ की जिसके लिए उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स को ऋतिक का दोहरा बर्ताव बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा है. आइये बताते हैं कि ऋतिक ने क्या ट्वीट किया और वो क्यों ट्रोल हो रहे हैं.

ऋतिक ने की 'ओ रोमियो' की तारीफ

ऋतिक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट पर एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि फिल्म की अलग शैली धीरे-धीरे दिल जीत लेती है और उन्हें इसे देखकर मजा आया. साथ ही उन्होंने शाहिद कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के किरदार में शाहिद सबसे बेहतरीन हैं. ऋतिक ने दर्शकों से फिल्म थिएटर में जाकर देखने की अपील भी की और एक एक्शन सीन की सराहना की. बस फिर क्या था इसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि जब ऋतिक को 'ओ रोमियो' इतनी पसंद आी तो 'धुरंधर' से इतनी नफरत क्यों है?

The quirkiness of #ORomeo eventually wins you over. I had fun. @shahidkapoor you do this genre BEST. Too good you are. Go watch it in the theatres guys. Also that running in circles action was brilliant. — Hrithik Roshan (@iHrithik) February 20, 2026

दर्शकों ने उठाए सवाल

ऋतिक के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने पूछा कि उम्मीद है कि "आप पेड प्रमोशन की वजह से इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं. खासकर तब, जब आपने 'धुरंधर' को पसंद नहीं किया था, जबकि वो सच में एक बेहतरीन फिल्म थी." इसी तरह से कई यूजर्स ने ऋतिक से सवाल किए हैं और उन्हें ट्रोल किया है.





धुरंधर की राजनीति से सहमत नहीं थे ऋतिक

हालांकि ऋतिक के इस पोस्ट पर कई लोगों ने उनकी सराहना भी की. कुछ फैंस ने उनकी तारीफ की, कई लोगों ने कहा कि एक कलाकार का दूसरे कलाकार को सपोर्ट करना अच्छी बात है. दरअसल 'धुरंधर' की रिलीज के बाद ऋतिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म का रिव्यू किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि "धुरंधर की कहानी कहने का तरीका मुझे पसंद आया. हालांकि मैं इसके राजनीति से सहमत नहीं हूं."

बता दें, शाहिद कपूर की ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी नजर आए हैं. इस फिल्म के जरिए शाहिद ने निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ फिर से काम किया है. इससे पहले दोनों की जोड़ी 'कमीने' और 'हैदर' जैसी फिल्मों में कमाल दिखा चुकी है. ऐसे में 'ओ रोमियो' से भी काफी उम्मीदें थी, हालांकि फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.