प्रणाली राठौड़ और आशय मिश्रा का क्लोज मोमेंट हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, फैंस में मची हलचल

प्रणाली राठौड़ एक बार फिर से लाइमलाइट में छा गई हैं, इसके पीछे की वजह है उनका लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट.उनके लेटेस्ट पोस्ट को देखने के बाद फैंस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया है कि एक्ट्रेस अपने शो दुर्गा-अटूट प्रेम कहानी के को-एक्टर आशय मिश्रा को डेट कर रही हैं.

बता दें प्रणाली राठौड़ की गिनती टीवी की टॉप एक्ट्रेस में होती है.ऐसे में उनके लेटेस्ट पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई हलचल पैदा कर दी है,उन्होंने अपने पोस्ट में बिना कुछ कहे ही काफी कुछ कह दिया है.

प्रणाली के पोस्ट ने खींचा लोगों का ध्यान

दरअसल, आशय मिश्रा के संग प्रणाली के रिलेशनशिप की चर्चा तब शुरू हुई, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस पोस्ट को शेयर कर एक्ट्रेस ने ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है. लेकिन, एक छोटी सी इमोजी जोड़ दी है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

उनके इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह की चर्चाएं शुरू कर दी है. भले ही प्रणाली ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है. लेकिन, इशारों ही इशारों में उन्होंने आशय मिश्रा के संग अपने खास बॉन्डिंग की तरफ इशारा कर दिया है.





इसके बाद शेयर की गई एक और तस्वीर, जिसमें दोनों साथ नजर आए. उस तस्वीर ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है.दोनों का ये मोमेंट काफी पर्सनल लगा, जिससे फैंस को उनके रिश्ते को लेकर यकीन होने लगा.इसके साथ ही प्रणाली ने कैप्शन में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर की है,जिसने इन अफवाहों को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया है.

प्रणाली के फैंस उनके इस पोस्ट को देख काफी खुश नजर आ रहे हैं. बता दें इससे पहले प्रणाली राठौड़ का नाम उनके शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के को-स्टार हर्षद चोपड़ा के साथ जुड़ा था.शो में प्रणाली ने अक्षरा की भूमिका निभाई थी और हर्षद चोपड़ा ने अभिमन्यू की भूमिका निभाई थी.दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई.

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