हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

करण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

Karan-Tejasswi Networth: कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. आइए जानते हैं दोनों में से किस स्टार की नेटवर्थ ज्यादा है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 May 2026 12:10 PM (IST)
Karan-Tejasswi Networth: कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. आइए जानते हैं दोनों में से किस स्टार की नेटवर्थ ज्यादा है.

टीवी के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर अपनी लव लाइफ और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. दोनों ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और करोड़ों की कमाई करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि करण और तेजस्वी में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.

1/7
करण कुंद्रा और तेस्जवी प्रकाश ने अपने करियर में कई बेहतरीन काम किए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से कपल ने लाखों दिलो पर राज किया है. दोनों आज टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं. करण और तेस्जवी कमाई के मामले में भी काफी आगे हैं.
करण कुंद्रा और तेस्जवी प्रकाश ने अपने करियर में कई बेहतरीन काम किए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से कपल ने लाखों दिलो पर राज किया है. दोनों आज टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं. करण और तेस्जवी कमाई के मामले में भी काफी आगे हैं.
2/7
अगर तेजस्वी प्रकाश की बात करें तो, जीक्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये है.
अगर तेजस्वी प्रकाश की बात करें तो, जीक्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 25 करोड़ रुपये है.
Published at : 22 May 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Tejasswi Prakash Karan Kundrra

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियां, क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी?
गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियां, क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी?
मनोरंजन
रजनीकांत की 'जेलर 2' की रिलीज टली! खाली स्लॉट को लपकने की तैयारी में यश की 'टॉक्सिक'
रजनीकांत की 'जेलर 2' की रिलीज टली! खाली स्लॉट को लपकने की तैयारी में यश की 'टॉक्सिक'
मनोरंजन
परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने का आरोप, बंगाल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज
मनोरंजन
जहीर इकबाल ने पैपराजी संग किया सोनाक्षी सिन्हा का फोटोशूट, शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल
जहीर इकबाल ने पैपराजी संग किया सोनाक्षी सिन्हा का फोटोशूट, शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

ए.के. सिवाच
ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
Opinion: सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का बढ़ाया जाना क्यों है सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर RJD का बड़ा दावा, 'JDU अपने राज्यसभा सांसद से हर महीने…'
इंडिया
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
बांग्लादेश जा रहे PM मोदी के 'दूत', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मीटिंग, जानें क्या है इंडिया का प्लान
स्पोर्ट्स
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
“शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला”, पूर्व भारतीय स्टार ने सुनाई भावुक आपबीती
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
मध्य प्रदेश
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
जमानत शर्तों का पालन नहीं कर रही ट्विशा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह, पुलिस के 3 नोटिस किए नजरअंदाज
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget