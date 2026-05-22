करण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ

करण कुंद्रा और तेस्जवी प्रकाश ने अपने करियर में कई बेहतरीन काम किए हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से कपल ने लाखों दिलो पर राज किया है. दोनों आज टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं. करण और तेस्जवी कमाई के मामले में भी काफी आगे हैं.