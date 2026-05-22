एक्सप्लोरर
करण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ
Karan-Tejasswi Networth: कपल तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. आइए जानते हैं दोनों में से किस स्टार की नेटवर्थ ज्यादा है.
टीवी के पॉपुलर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर अपनी लव लाइफ और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. दोनों ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और करोड़ों की कमाई करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि करण और तेजस्वी में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.
1/7
2/7
Published at : 22 May 2026 12:10 PM (IST)
Tags :Tejasswi Prakash Karan Kundrra
टेलीविजन
7 Photos
करण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ
टेलीविजन
8 Photos
18 साल में इतना बदल गईं 'बालिका बधू' की चंपा, जानें- टीवी से दूर आजकल कहां हैं शिवशक्ति सचदेवा
टेलीविजन
10 Photos
कैंसर से जंग के बीच क्या खाती हैं दीपिका कक्कड़? 'क्लीन डाइट' बताया, मां के आशियाने की खूबसूरत झलक भी दिखाई
टेलीविजन
8 Photos
दुबई में पहली मुलाकात, गोवा में रचाई शादी, बेहद फिल्मी है मौनी रॉय और सूरज नांबियार की लव स्टोरी
टेलीविजन
10 Photos
'10 साल लगे...', पूरा हुआ अविनाश मिश्रा का सपना, मुंबई में खरीदा पहला घर, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और हाथों में हरी चूड़ियां, क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी?
मनोरंजन
रजनीकांत की 'जेलर 2' की रिलीज टली! खाली स्लॉट को लपकने की तैयारी में यश की 'टॉक्सिक'
मनोरंजन
परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज
मनोरंजन
जहीर इकबाल ने पैपराजी संग किया सोनाक्षी सिन्हा का फोटोशूट, शर्म से लाल हुईं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
करण कुंद्रा या तेस्जवी प्रकाश, दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? जानें कपल की नेटवर्थ
टेलीविजन
8 Photos
18 साल में इतना बदल गईं 'बालिका बधू' की चंपा, जानें- टीवी से दूर आजकल कहां हैं शिवशक्ति सचदेवा
ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
Opinion