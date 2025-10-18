हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपति पराग त्यागी को घर में महसूस होती है शेफाली जरीवाला की आत्मा, बोले- 'मैंने ये हरकतें होते...'

पति पराग त्यागी को घर में महसूस होती है शेफाली जरीवाला की आत्मा, बोले- 'मैंने ये हरकतें होते...'

शेफाली जरीवाला बेशक अब दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनके पति पराग त्यागी ने हाल ही में एक्ट्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि उन्हें अब भी घर में पत्नी का एहसास होता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला ने इसी साल 27 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया.एक्ट्रेस की निधन की खबर ने सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों को ही नहीं देशभर के लोगों को हिलाकर रख दिया. पत्नी शेफाली के जाने के बाद पराग त्यागी सदमे में हैं.

अक्सर वो अपनी पत्नी को याद करते रहते हैं.इतना ही नहीं बल्कि शेफाली की याद में अक्सर वो पोस्ट भी शेयर करते हैं. लेकिन, इस बार पराग को शेफाली के घर में होने का एहसास हुआ है. पराग ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है.

एक पॉडकास्ट में पराग ने अपनी वाइफ से जुड़े सच का खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि शेफाली की मौत से ठीक एक महीने के बाद से ही घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है. उन्होंने कहा कि शब्दों में वो इन एहसास को बयां नहीं कर सकते हैं.

पराग पत्नी को कर रहे थे याद

इस घटना को वो जब-जब याद करते हैं, उनके हाथ-पैर सन्न रह जाते हैं. एक्टर ने कहा कि शेफाली की मौत के एक महीने बाद वो घर में अकेले बैठकर पत्नी को याद कर रहे थे. उस दौरान वो शेफाली की फोटो देख रहे थे और कह रहे थे कि बाबू आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pari aur Simba ke Papa (@paragtyagi)

कमरे में इस दौरान अचानक से कपूर की खूशबू आने लगी.पराग ने बताया कि शेफाली को कपूर की महक काफी पसंद थी. वो शाम को जब भी दीया जलाया करती थीं तो डिफ्यूजर में कपूर जरूर डालती थीं. ये महक उन्हें आसपास ही महसूस हो रहा थी.

पराग ने कह,'इतनी तेज थी महक कि जैसे आसपास दीया जल रहा हो. उन्होंने कमरे में चेक किया. बाकी किसी जगह भी महक नहीं आ रही थी और ये सब महसूस कर वो काफी खुश हुए.'उन्होंने बताया कि वो स्माइल करने लगे और पूछा कि क्या बाबू आप यहीं हो?

हवा में उड़ने लगे बाल

उन्हें तभी सिर से लेकर पैर तक एक एनर्जी महसूस हुई.उनके बाल तक हवा में उड़ने लग गए थे. एक्टर ने कहा कि उस फीलिंग को वो बयां नहीं कर सकते. पराग का मानना है कि उनकी वाइफ आज भी उनके साथ हैं और वो कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सिर्फ शेफाली बोलती थीं.

Published at : 18 Oct 2025 12:57 PM (IST)
