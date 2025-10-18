'अनुपमा' की कहानी इन दिनों चारों तरफ से उलझी हुई नजर आ रही है.अपने भाई समर को इंसाफ दिलवाने के चक्कर में राही खुद प्रकाश के चुंगल में फंस चुकी है. हालांकि, अब वो अपनी जान बचाना चाहती है. शो में अभी तक देखने को मिला कि अनुज से अनुपमा मदद की गुहार लगाती नजर आती है.

अनुपमा को इस बीच एक रोशनी दिखती है. अनुपमा इस रोशनी के सहारे राही को ढूंढ लेती है. अनुपमा का सामना इस दौरान एक सांप से होता है. अनुपमा की कहानी में इस बीच एक और बड़ा बवाल देखने को मिलेगा. अनुपमा की कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है.

गौतम का सपोर्ट करेगी वसुंधरा

इधर, वसुंधरा और माही की मदद से गौतम एक बार फिर कोठारी हाउस में एंट्री मार चुका है. गौतम को देखते ही पराग का खून खौल उठेगा. पराग के साथ-साथ बाकी लोग भी गौतम को घर से जाने के लिए बोलेंगे. हालांकि, वसुंधरा उसका सपोर्ट करेगी.

अंश बिना देर किए गौतम का गिरेबान पकड़ लेगा.इधर, सांप से बचने के बाद अनुपमा अपनी बेटी के पास पहुंच जाएगी. अनुपमा इस दौरान दीवार तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी.राही को अनुपमा हिम्मत रखने के लिए कहेगी. हालांकि, राही एक बार फिर से अनुपमा की कोई बात नहीं सुनेगी.

सुरंग में फंसेगी अनुपमा

वो कहेगी कि अनुपमा उसे पहले भी कई बार छोड़कर भाग चुकी है.अनुपमा अपनी बेटी की बकवास बातें सुनने के बाद भी उसे बचाएगी. राही को अनुपमा सुरंग से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो खुद ही उसमें फंस जाती है.

राही अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है, तभी एक बड़ा पत्थर गिरता है और सुरंग का मुंह बंद हो जाता है. लेकिन, लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि अनुपमा और राही दोनों बच जाती हैं.उसके बाद सारी औरतें मिलकर प्रकाश और सोनू को कड़ी सजा देने वाली हैं.

