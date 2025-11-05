मलाइका अरोड़ा संग फ्लर्ट करना नवजोत सिंह सिद्धू को पड़ा भारी, अचानक से आ गईं पत्नी

इन दिनों मलाइका अरोड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ जज कर रहे हैं. दोनों के बीच शो में अकसर मस्ती और हंसी-मजाक का माहौल रहता है. नए प्रोमो में भी दोनों की मजेदार नोकझोंक देखने को मिली. इस बार मलाइका ने सिद्धू से कहा, 'आप गाना गाइए, मैं डांस करूंगी.'

स्टेज पर गूंजा सिद्धू का गाना

सिद्धू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जहां मलाइका मैम मौजूद हों, वहां उनका 'ना' कहना तो मुमकिन ही नहीं. इसके बाद वह जोश में स्टेज पर पहुंच जाते हैं और गाना शुरू कर देते हैं. उन्होंने मलाइका के लिए रोमांटिक अंदाज में 'आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' गाया. सिद्धू के गाने के साथ मलाइका भी झूमते हुए स्टेज पर डांस करने लगती हैं.

सेट पर पहुंचीं नवजोत कौर सिद्धू

दोनों की जोड़ी को देखकर वहां मौजूद सब लोग मुस्कुरा उठते हैं. शो के तीसरे जज शान भी इस मजेदार पल का खूब लुत्फ उठाते हैं. माहौल पूरी तरह मस्ती और हंसी से भर जाता है. तभी अचानक सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू सेट पर पहुंच जाती हैं, जिससे सब चौंक जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

पत्नी को देखकर सिद्धू घबराए

पत्नी को सामने देखकर सिद्धू एक पल के लिए घबरा जाते हैं और संभल नहीं पाते. वो तुरंत माफी मांगते हुए अपनी जगह की तरफ लौटने लगते हैं. पूरा सेट उस वक्त हंसी से गूंज उठता है. मलाइका भी इस अचानक हुए पल पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पातीं. स्टेज पर सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत और मलाइका को साथ देखकर सबका ध्यान वहीं टिक जाता है.

फैंस इस मजेदार सिचुएशन का खूब आनंद लेते हैं. ये पल शो के प्रोमो का सबसे हाइलाइट सीन बन गया है. अब फैन्स बेसब्री से इस एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हैं.