सलमान खान के शो 'बिग बॉस 14' में धमाल मचा चुकीं पवित्रा पुनिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने गुपचुप सगाई कर फैंस को चौंका दिया था. क्योंकि, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो एजाज खान को नहीं भुला पाई हैं.

इसी बीच अब पवित्रा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उनके फैंस जरूर खुश हो जाएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस जल्द ही शादी की बंधन में बंधने को तैयार हैं.उन्होंने अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है.

इंडिया फोरम के अनुसार पवित्रा अगले साल मार्च में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं.एक्ट्रेस अपनी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहती हैं. यही वजह है कि उनके इस स्पेशल डे पर सिर्फ खास दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होंगे.

वेन्यू की तलाश कर रही हैं पवित्रा

रिपोर्ट के अनुसार पवित्रा अपनी शादी में इंडस्ट्री से भी किसी को बुलाने को तैयार नहीं हैं. वो चाहती हैं कि बेहद ही सादगी से उनकी शादी हो जाए. पवित्रा अपने परिवार के साथ मेहमानें की लिस्ट बनाने और शादी के लिए वेन्यू तलाशने में लगी हुई हैं.

View this post on Instagram A post shared by पवित्रअ पुनिया (@pavitrapunia_)

हालांकि, अपनी शादी को लेकर पवित्रा ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा है. लेकिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खबर को सुनने के बाद एक्ट्रेस के फैंस जरूर खुशी से झूम उठेंगे. पवित्रा के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने होने वाले पति के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बताया है और ना उनका चेहरा दिखाया है.

पवित्रा ने बस इतना बताया था कि वो कुछ समय पहले से एक यूएस बेस्ट बिजनेसमैन को डेट कर रही थीं. एक्ट्रेस ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. उन्होंने बेहद ही सादगी के साथ बीच किनारे सगाई की है. लेकिन, तस्वीरों में अपने होने वाले पति का चेहरा नहीं दिखाया.बता दें एजाज खान के संग ब्रेकअप होने के बाद पवित्रा पुनिया बुरी तरह से टूट गई थीं. हालांकि, अपने पिता की डेथ के बाद एक्ट्रेस ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की.

ये भी पढ़ें:-थिएटर में 'भाबीजी घर पर हैं' का दिखेगा नया अंदाज, अंगूरी भाभी की होगी रवि किशन संग शादी, जानें- और क्या होगा खास