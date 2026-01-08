लाइफ में हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं फिर चाहे वो आम इंसान हो या कोई सेलिब्रिटी. ऐसे में कभी-कभी इन हादसों से उभर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. इस आर्टिकल में हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपने पैर गंवा दिए.

लेकिन मजबूत इरादों वाली इस एक्ट्रेस ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने कृत्रिम पैर के जरिए अपने सपनों को दोबारा जिया और सफल भरतनाट्यम डांसर भी बनीं. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सुधा चंद्रन हैं, जिन्होंने किस्मत के आगे घुटने नहीं टेके. एक्ट्रेस का जन्म 27 सितंबर 1964 को कन्नूर केरल में हुआ था.

17 साल की उम्र में जब वो एक बस में सफर कर रही थीं, उसी दौरान उन्होंने अपने पैर गंवा दिए. मगर हार नहीं मानी, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया. सुधा चंद्रन की जिंदगी पर आधारित तेलुगु फिल्म 'मयूरी' भी बनी. वहीं, हिंदी सिनेमा में भी 'नाचे मयूरी' फिल्म बनी.

कृत्रिम पैर बना एक्ट्रेस का सहारा

इस फिल्म के जरिए एक्ट्रेस को घर-घर में खूब पहचान मिली. सुधा चंद्रन का करियर काफी शानदार रहा है. कृत्रिम पैर के सहारे एक्ट्रेस ने भरतनाट्यम जैसे मुश्किल नृत्य में भी खुद को साबित किया. आज भी लोगों को जब इस बारे में पता चलता है कि वो एक पैर के सहारे इतना बढ़िया भरतनाट्यम करती हैं और एक्टिंग करती हैं तो हर कोई दंग रह जाता है.





सुधा चंद्रन ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बनाई. सबसे ज्यादा एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी कहीं किसी रोज सीरियल से मिली. इस शो में एक्ट्रेस ने रमोला सिंकदर की भूमिका निभाई थी. आज भी लोग रमोला की बड़ी बिंदी को याद करते हैं. इसके अलावा नागिन जैसे शोज में भी उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई.

हाल ही में एक्ट्रेस की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो माता की चौकी में नजर आ रही थीं. वीडियो में वो कभी भक्ति में लीन जोर-जोर से हंसती और बेहोश होती नजर आई थीं. इस वीडियो को देख लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया. हालांकि, सुधा का कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

