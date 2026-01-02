हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मुन्नी को देख ऋतिक के उड़ेंगे होश, तुलसी से मिलने के बाद फूट-फूटकर रोएगा मिहिर

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मुन्नी को देख ऋतिक के उड़ेंगे होश, तुलसी से मिलने के बाद फूट-फूटकर रोएगा मिहिर

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक कई बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं. शो में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 08:39 AM (IST)
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जबसे छह साल का लीप आया है, शो की कहानी और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो गई है. इतना ही नहीं टीआरपी लिस्ट में भी शो की रैंकिंग में सुधार हुई है. ऐसे में मेकर्स शो को टॉप पर बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार छह साल बाद एक बार फिर से तुलसी और मिहिर का मिलन होने वाला है. इस इमोशनल पल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. क्योंकि, तुलसी और मिहिर को अलग-अलग देख फैंस थक चुके हैं. वहीं, मिहिर जिस तरह से जगह-जगह पर नॉयना को उसकी औकात दिखा रहा है, वो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

तुलसी से होगी मुन्नी की मुलाकात

शो में अब तक देखने को मिला कि तमाम कोशिशों के बाद भी मिहिर और नॉयना का बिजनेस चलने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, तुलसी के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है. दूसरी तरफ शो में मुन्नी ने कलेक्टर बनकर वापसी कर ली है. मुन्नी के कलेक्टर बनने के बाद तुलसी की उससे मुलाकात होती है.

तुलसी को देख मुन्नी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है.मुन्नी को पता चल चुका है कि तुलसी ने शांति निकेतन को छोड़ दिया है. इसी बीच अब मुन्नी की मुलाकात ऋतिक से होने वाली है. मुन्नी के असिस्टेंट ने ऋतिक को अपॉइंटमेंट दे दिया है. ऐसे में दोनों के मिलन का ट्रैक भी काफी मजेदार होने वाला है.

अब देखना ये होगा कि मुन्नी ऋतिक की हेल्प करेगी या फिर उसे उसकी हरकतों के लिए जलील करेगी. ये सब अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा. दूसरी तरफ वृंदा और तुलसी की मुलाकात हो चुकी है. दोनों एक-दूसरे को देख इमोशनल हो जाते हैं. उसके बाद तुलसी अपने बेटे अंगद और पोते-पोती से भी मिलने वाली है. लीप के बाद दिखाए जाने वाले ये ट्रैक्स दर्शकों को काफी इमोशनल कर जाएंगे.

Published at : 02 Jan 2026 08:39 AM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
