एकता कपूर का शो नागिन 7 हाल ही में शुरू हुआ है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी को लीड रोल में देखा जा रहा है. प्रियंका के अलावा ईशा सिंह, नमिक पॉल, कुशाग्रे दुआ जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार शो से एक एक्टर का पत्ता साफ होने वाला है और उसकी जगह नए एक्टर की एंट्री होगी.

इतना ही नहीं अनंता से लड़ने के लिए एक नई नागिन भी शो में एंट्री मारेगी. दर्शकों के लिए ये अपडेट शॉकिंग है. रिपोर्ट के अनुसार एकता कपूर ने एक हफ्ते में ही अपने शो से कुशाग्रे दुआ को बाहर कर दिया है. नागिन 7 में उन्हें रवीश की भूमिका में देखा जा रहा था.

वेदांत सलूजा की हुई एंट्री

हालांकि, उन्हें शो से बाहर क्यों किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. लेकिन, उन्हें एक नया एक्टर रिप्लेस करने वाला है. कुशाग्र दुआ की जगह अब शो में वेदांत सलूजा नजर आएंगे.अपकमिंग एपिसोड में वेदांत ही रवीश की भूमिका में नजर आएगा.

जल्द ही अनंता की दुश्मन नागिन भी शो में एंट्री होगी. रिपोर्ट के अनुसार कनिका मान नए किरदार में दिखाई देंगी. वो नागिन बनकर अनंता के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हैं. इसके अलावा नागिन 7 में साहिल उप्पल को भी कास्ट किया गया है. अपकमिंग एपिसोड में ये एक्टर्स अपने -अपने कैरेक्टर में दिखाई देंगे.

बता दें, नागिन 7 को शुरू हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अनंता अभी से रियल नागिन के रूप में आने वाली है. हाल ही में परमीत ने पूर्वी और अनंता को मारने के लिए भेड़िये को भेजा था. अब शो में ड्रैगन भी नागिन को सबक सिखाने के लिए जाएगा. अनंता की बहन पूर्वी की मौत होगी और फिर बदले की कहानी की शुरुआत होगी. फैंस को शो में प्रियंका और नमिक पॉल की जोड़ी खूब पसंद आने वाली है.

