सोनम बाजवा को कैसे मिली बॉर्डर 2? दिलजीत दोसांझ के अपोजिट रोल को लेकर किया रिएक्ट

बॉलीवुड में जब भी देशभक्ति और युद्ध पर बनी फिल्मों की बात होती है, तो 1997 में आई जेपी. दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' का नाम सबसे पहले लिया जाता है. ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर के लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई थी. आज भी ये फिल्म टीवी पर आते ही लोगों को स्क्रीन से बांध लेती है. अब जब इस फिल्म का सीक्वल यानी 'बॉर्डर 2' आ रहा है, तो दर्शकों की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं.

इसी फिल्म से जुड़ने को लेकर एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने आईएएनएस से खास बात की और अपनी खुशी साझा की.

बता दें कि सोनम बाजवा 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ के अपोजिट रोल नजर आने वाली हैं. सोनम बाजवा ने बताया कि उनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि बचपन की यादों से जुड़ा एक खास अनुभव है. 'बॉर्डर' उनके दिल के बेहद करीब रही है और उसी फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.

View this post on Instagram A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

बॉर्डर 2 को लेकर सोनम बाजवा ने किया रिएक्ट

सोनम ने कहा, ''मैंने बचपन में 'बॉर्डर' फिल्म न जाने कितनी बार टीवी पर देखी होगी. ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि देशभक्ति, भावनाओं और बलिदान की सीख देने वाली कहानी है. इस फिल्म से मेरी कई प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं और इसलिए 'बॉर्डर 2' का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व और खुशी का पल है.''

कैसे मिली बॉर्डर 2?

उन्होंने इंटरव्यू में आगे बताया कि उन्हें 'बॉर्डर 2' में काम करने का मौका कैसे मिला. सोनम ने कहा, "फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह ने खुद मुझसे संपर्क किया था. इससे पहले मैंने अनुराग सिंह के साथ 2017 में आई पंजाबी फिल्म 'सुपर सिंह' में काम किया था. हमारे बीच पहले से ही अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता रहा है, जिसकी वजह से ये सहयोग और भी सहज हो गया."

इस बातचीत में सोनम ने एक और दिलचस्प बात साझा की. उन्होंने बताया कि 'सुपर सिंह' और 'बॉर्डर 2' दोनों फिल्मों में एक चीज सेम है और वो है दिलजीत दोसांझ.

सोनम ने कहा, "अनुराग सिंह और दिलजीत के साथ काम करना हमेशा खास रहा है. पंजाब से जुड़ी इन फिल्मों ने हमारे आपसी रिश्ते को और मजबूत किया है, और यही वजह है कि मैं इस टीम के साथ फिर से काम करने को लेकर काफी उत्साहित थी."

फिल्म में अपने किरदार को लेकर सोनम ने बताया, ''मैं मंजीत नाम की एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभा रही हूं. मेरा किरदार अंबाला से ताल्लुक रखता है और मेरी शादी दिलजीत दोसांझ के निभाए गए किरदार फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह से होती है. ये किरदार भावनात्मक रूप से काफी गहरा है और कहानी में इसकी अहम भूमिका है.''

'बॉर्डर 2' फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.