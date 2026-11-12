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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'खुद से नफरत होने लगी थी', 'बिग बॉस' के बाद बदतर हो गई थी मुनव्वर की लाइफ, बताया क्यों की दूसरी शादी?

'खुद से नफरत होने लगी थी', 'बिग बॉस' के बाद बदतर हो गई थी मुनव्वर की लाइफ, बताया क्यों की दूसरी शादी?

मुनव्वर फारुकी ने अपनी पहली शादी टूटने के बाद आई मुश्किलों के बारे में बात करते हुए अपनी दूसरी शादी को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि कभी उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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'बिग बॉस 17' के विनर और मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनकी पहली शादी टूटने के दौरान वो गलत दिशा में जा रहे थे. उन्होंने बताया कि बिग बॉस में उनकी पर्सनल लाइफ को घसीटा गया था. एक बातचीत में मुनव्वर ने दूसरी शादी करने की वजह भी बताई है.

बेटे को छोड़ दिया था बहन के घर

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हाल ही में मुनव्वर फारुकी ने सानिया मिर्ज़ा से बातचीत की. मुनव्वर ने कहा कि मेरी पहली शादी हो चुकी थी और हमारा 6 साल का एक बेटा भी है. लेकिन जब मुनव्वर शो में जा रहे थे तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी किसी और से शादी करने जा रही है और वो अपना बच्चा भी साथ नहीं ले जाना चाहती. ऐसे में मुनव्वर ने अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ दिया था और कहा था कि शो से बाहर आने के बाद वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाएंगे.

मुझे खुद से नफरत होने लगी थी

बिग बॉस में मुनव्वर ने बेहद अच्छा खेल दिखाया था और वो इसके विनर बने. विजेता बनने के बाद उन्हें काफी काम मिल रहा था. हालांकि दूसरी ओर वो पर्सनल लाइफ में कई मुश्किलें भी झेल रहे थे. उन्होंने कहा, 'मुझे काफी अटेंशन मिल रही थी, लेकिन जल्द समझ आ गया कि ये मेरी बच्चे के लिए ठीक नहीं है.' मुव्वर ने आगे कहा कि वो नमाज पढ़ते-पढ़ते रोने लगते थे और प्रार्थना करते थे कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए और लाइफ सेटल हो जाए. 

मुनव्वर ने आगे कहा, 'मैंने तीन से चार दिन तक खुद को लिविंग रूम में बंद कर लिया था. सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर आता था तो मुझे खुद से नफरत होने लगी थी. मैं इस तरह की लाइफ से नाखुश था. फिर मुझे संकेत मिला कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेना चाहिए.'

मेहजबीन कोटवाला से की दूसरी शादी

बिग बॉस जीतने के बाद मुनव्वर की मुलाकात मेहजबीन कोटवाला से हुई थी. उन्होंने बताया कि वो उनकी एक कॉमन दोस्त की कजिन थीं. मुनव्वर ने बताया कि मेहजबीन तब अपने पति से अलग हो चुकी थीं और उनकी एक बेटी भी हैं. पेशे से महजबीन मेकअप आर्टिस्ट हैं. बहुत जल्द ही मुन्नवर ने मेहजबीन को प्रपोज कर दिया था और एक महीने के अंदर ही मई 2024 में उनकी शादी हो गई. ये दोनों की ही दूसरी शादी थी. वहीं कपल ने मई 2026 में बेटी बारीराह का वेलकम किया था. मुनव्वर ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए उन्हें 'स्वीट गर्ल' कहा. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Munawar Faruqui
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