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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरा बेटा अब आदमी बन गया...' पहली बार बेटे आर्यमान का घर देखने पहुंचीं अर्चना पूरन सिंह, हो गईं इमोशनल

'मेरा बेटा अब आदमी बन गया...' पहली बार बेटे आर्यमान का घर देखने पहुंचीं अर्चना पूरन सिंह, हो गईं इमोशनल

अर्चना पूरन सिंह पहली बार अपने बेटे आर्यमान सेठी के नए घर का दौरा करने पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने हैरानी भरा रिएक्शन दिया और बेटे को गले लगाकर वो काफी इमोशल हो गईं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Nov 2026 07:01 PM (IST)
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एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह और अभिनेता परमीत सेठी के बेटे आर्यमान सेठी यूट्यूब व्लॉगिंग के जरिए काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया था कि यूट्यूब की कमाई से उन्होंने नया घर खरीदा है. लंबे वक्त से वो घर में रेनोवेश और सजावट का काम करवा रहे थे. इस घर को उनके पिता परमीत पहले ही देख चुके हैं. जबकि अर्चना हाल ही में पहली बार बेटे का घर देखने पहुंचीं. इस दौरान अर्चना इमोशनल हो गई थीं.

परिवार ने दिया हैरानी भरा रिएक्शन

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हाल ही में आर्यमान सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल से एक व्लॉग अपलोड किया था. इसमें उन्होंने अपनी फैमिली का घर को लेकर रिएक्शन शेयर किया. वीडियो की शुरुआत में वो घर के अंदर नजर आ रहे हैं. आर्यमन कहते हैं कि उनके पिता ने तो ये घर देख रखा है, लेकिन उनकी मां पहली बार इसे देखने आ रही हैं. इस दौरान अर्चना के साथ-साथ आर्यमान के भाई आयुष्मान और उनकी मंगेतर समीक्षा भी नजर आईं. लेकिन, वीडियो में आर्यमान की मंगेतर योगिता दिखाई नहीं दी.

बेटे के नए घर में कदम रखते ही अर्चना पूरन सिंह का रिएक्शन देखने लायक रहा. उन्होंने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा. मैं तो हैरान रह गई हूं. हर चीज कितनी खूबसूरती से बनाई गई है.' वहीं भाई आयुष्मान ने आर्यमान से कहा, 'मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी. मुझे तुम पर बहुत गर्व है.'

इमोशनल हो गईं अर्चना पूरन सिंह

अर्चना ने आगे अपने बेटे की इस उपलब्धि पर उन्हें गले लगा लिया. इसके बाद उन्होने कहा, 'मेरा बेटा अब एक आदमी बन गया है.' पूरे परिवार ने घर की हर चीज की काफी तारीफ की और हर चीज को काफी अच्छे से देखा. अर्चना ने इंटीरियर को लेकर कहां, 'मैं हैरान हूं कि उसे इंटीरियर के बारे में इतनी नॉलेज है.'

मां-बेटे दोनों करते हैं व्लॉगिंग

बता दें कि अर्चना और परमीत के दो बेटे आर्यमान और आयुष्मान सेठी हैं. आर्यमान जुलाई 2025 से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिससे वो तगड़ी कमाई कर लेते हैं. वहीं उनकी मां अर्चना भी व्लॉगिंग करने लगी हैं. अर्चना के यूट्यूब चैनल के 13 लाख और आर्यमान के 3 लाख 85 हजार सब्सक्राइबर्स हैं.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 11 Nov 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh
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