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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBhai Dooj 2026: कार्तिक आर्यन से लेकर श्रद्धा कपूर तक, सेलेब्स ने खास अंदाज में मनाया भाई दूज, देखें तस्वीरें

Bhai Dooj 2026: कार्तिक आर्यन से लेकर श्रद्धा कपूर तक, सेलेब्स ने खास अंदाज में मनाया भाई दूज, देखें तस्वीरें

बॉलीवुड और टीवी सितारों ने खास अंदाज में भाई दूज का त्योहार मनाया. कार्तिक आर्यन को जहां सेट पर बहन से सरप्राइज मिला, वहीं श्रद्धा कपूर ने भाईयों के साथ तस्वीरें शेयर की हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 12 Nov 2026 09:36 AM (IST)
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देशभर में 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स तक, सभी ने इस त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. कार्तिक आर्यन को जहां सेट पर बहन से सरप्राइज मिला, वहीं श्रद्धा कपूर ने भाईयों के साथ तस्वीरें शेयर कीं. आइए, देखते हैं सेलेब्स के सेलिब्रेशन की झलक.

श्रद्धा कपूर ने भाई और कजिन्स के साथ मनाया त्योहार

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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भाई सिद्धांत कपूर और कजिन्स के साथ धूमधाम से भाई दूज का त्योहार मनाया. उन्होंने इस खास सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में श्रद्धा अपने भाइयों के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'भाई दूज के लिए गिफ्ट क्या मांगू? आइडिया दो जल्दी.'

 
 
 
 
 
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भाई दूज के मौके पर श्रद्धा पिंक कलर का सूट पहने नजर आईं. उनका सिंपल अंदाज और नो-मेकअप लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

कार्तिक आर्यन को सेट पर मिला बहन का सरप्राइज

भाई दूज के मौके पर कार्तिक आर्यन को उनकी बहन डॉ. कृतिका तिवारी ने फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंचकर खास सरप्राइज दिया. व्यस्त शेड्यूल के बावजूद दोनों ने मुंबई के सेट पर ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ ये त्योहार मनाया. कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दोनों वैनिटी वैन में नजर आ रहे हैं. तस्वीरों के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, 'शूट पर भी गिफ्ट लेने आ गई. हैप्पी भाई दूज?'

 
 
 
 
 
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एकता कपूर ने भाई शकील सैफी के साथ मनाया भाई दूज

टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी अपने मुंहबोले भाई मोहम्मद शकील सैफी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया.

 
 
 
 
 
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उन्होंने इस खास मौके की तस्वीरें शेयर कीं. शकील सैफी वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन और दिल्ली के सैफी हॉस्पिटल के सीईओ हैं. दोनों की बॉन्डिंग ने फैंस का दिल जीत लिया है. 

आरती सिंह यूं मनाया भाई दूज

टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 13' फेम आरती सिंह ने भाई दूज का त्योहार खास अंदाज में मनाया. उन्होंने भाई कृष्णा अभिषेक के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों की बॉन्डिंग देखने को मिली.

 
 
 
 
 
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इस दौरान आरती ने गोविंदा-सुनीता आहूजा के बेटे और अपने कजिन यशवर्धन आहूजा को भी तिलक लगाया, जबकि उनकी बहन टीना आहूजा वीडियो कॉल के जरिए इस जश्न में शामिल हुईं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 12 Nov 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Bhai Dooj 2026
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