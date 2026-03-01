हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर

बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी शानदार और खूबसूरती के दम पर पहचान बनाने वाली ममता कुलकर्णी पिछले कई सालों से ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर हैं. लेकिन, अब वो जल्द ही एक टीवी शो में नजर आने वाली हैं.

01 Mar 2026 02:57 PM (IST)
90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली ममता कुलकर्णी ने कई सालों से फिल्मी दुनिया से दूरी बना रखी है. हालांकि, ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर होने के बाद भी वो चर्चा में बनी रहती हैं. सबसे ज्यादा तो ममता 2025 में हुए महाकुंभ से चर्चा में आई थीं.

इसी बीच एक्ट्रेस के फैंस के लिए एक बड़ी खूसखबरी सामने आई है और वो ये है कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस कमबैक करने जो जा रही हैं. दरअसल, ममता कुलकर्णी को लाफ्टर शेफ 3 में देखा जाएगा. एक्ट्रेस को हाल ही में शो के सेट पर स्पॉट किया गया.

मैं 25 साल से टीवी पर नहीं दिखी

अब ममता ने ढाई दशक बाद टीवी पर अपनी वापसी को लेकर बात की. लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड के सेट पर मौजूद पैप्स से ममता कुलकर्णी ने कहा,'मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि 25 साल बाद टीवी पर नजर आऊंगी. आपने देखा होगा कि मैं 25 साल से टीवी पर नहीं दिखी.

एक अच्छा मौका है, हंसने का मौका मिला है. हम लोग बहुर गंभीर हो गए हैं. जिंदगी बहुत गंभीर हो गई है. सब जगह सीरियसनेस है तो इससे अच्छी बात क्या है कि हंसो भी, खाना भी बनाओ और हंसी भी है.'

 
 
 
 
 
शो को देखने के सवाल पर ममता कुलकर्णी ने कहा,'हां मैंने देखा है. मैंने 2-3 एपिसोड देखा और इसे काफी पसंद करती हूं.' मालूम हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ममता कुलकर्णी ने एकदम से दूरी बना ली थी. उसके बाद एक्ट्रेस को अचानक से 2025 में महाकुंभ में देखा गया.

वहां उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया. बाद में इसका विरोध हुआ तो उन्हें इस पद से हटा दिया गया.हालांकि, ममता कुलकर्णी को अब साध्वी के लुक में ही देखा जाता है. वो एक तरह से संन्यासी बन चुकी हैं.

बता दें बेशक ममता ने बहुत कम वक्त ही बॉलीवुड में काम किया है, लेकिन वो उस दौर की टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं. 1991 में ममता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. एक्ट्रेस को करण अर्जुन, तिरंगा, वक्त हमारा है, आंदोलन, बाजी, किस्मत और नसीब जैसी फिल्मों में देखा गया.

01 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Embed widget