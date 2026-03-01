500 रुपये से एक्टर ने की करियर की शुरुआत, अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, जानें नेटवर्थ

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर थलापति विजय पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है. दरअसल, कई रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की वाइफ संगीता सोरनलिंगम ने तलाक की अर्जी दायर की है. इस कपल की शादी को 27 साल हो चुके हैं.

लेकिन, अब संगीता इस शादी को तोड़ना चाहती है. इसके पीछे की वजह विजय का किसी और एक्ट्रेस के संग चलने वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है. ऐसे में फैंस एक्टर से जुड़ी छोटी और बड़ी हर बात जानने को बेताब नजर आ रहे हैं.

फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर एक्टर कितनी कमाई करते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं. आपको बता दें विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. इतना ही नहीं वो कोलिवुड में रजनीकांत के संग नंबर-वन पोजिशन शेयर करते हैं.

पिछले कुछ सालों में उन्होंने बिना किसी पैन-इंडिया फिल्म में काम किए ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जबरदस्त स्टारडम साबित किया है. विजय की फिल्म लियो ने वर्ल्डवाइड 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. सबसे मजेदार बात ये है कि फिल्म ने इतनी कमाई दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू के बाद की थी.

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय की फैन फॉलोइंग काफी शानदार है. विजय अपने करियर के पीक पर हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायगन' के बाद सिनेमा से दूरी बना लेंगे. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'जन नायगन' उनके फैंस के लिए किसी इमोशनल ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होगी.





आखिरी फिल्म के लिए विजय ने ली इतनी फीस

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के लिए मेकर्स ने विजय को करीब 220 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी है. लेकिन, विजय की इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू एक दिन में नहीं बनी है.

इसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत और स्ट्रगल है. करोड़ो में फीस लेने वाले विजय ने करियर की शुरुआत में बहुत ही कम फीस ली थी. लेकिन, उनकी मेहनत रंग लाई. बता दें विजय तमिल फिल्ममेकर एस ए चंद्रशेखर के बेटे हैं. उन्होंने बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था.

साल 1984 में उन्होंने Vetri से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था. डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान एस ए चंद्रशेखर ने बताया था कि वेत्री के लिए उनके बेटे को 500 रुपये फीस मिली थी.

अब सोचिए जिस विजय ने 500 रुपये से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म के लिए करीब 220 करोड़ रुपये चार्ज किया है.अगर कैल्कुलेट किया जाए तो उनकी कमाई में 440000000% की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढ़ें:-Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स