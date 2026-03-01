500 रुपये से एक्टर ने की करियर की शुरुआत, अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, जानें नेटवर्थ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकभी 500 रुपये में काम करने वाला ये साउथ एक्टर अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, करोड़ों में है नेटवर्थ

कभी 500 रुपये में काम करने वाला ये साउथ एक्टर अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, करोड़ों में है नेटवर्थ

साउथ के सुपरस्टार एक्टर में से एक माने जाने वाले थलापति विजय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उनकी कमाई और नेटवर्थ भी सुर्खियां बटोर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर थलापति विजय पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है. दरअसल, कई रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की वाइफ संगीता सोरनलिंगम ने तलाक की अर्जी दायर की है. इस कपल की शादी को 27 साल हो चुके हैं.

लेकिन, अब संगीता इस शादी को तोड़ना चाहती है. इसके पीछे की वजह विजय का किसी और एक्ट्रेस के संग चलने वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है. ऐसे में फैंस एक्टर से जुड़ी छोटी और बड़ी हर बात जानने को बेताब नजर आ रहे हैं.

फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर एक्टर कितनी कमाई करते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं. आपको बता दें विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. इतना ही नहीं वो कोलिवुड में रजनीकांत के संग नंबर-वन पोजिशन शेयर करते हैं.

पिछले कुछ सालों में उन्होंने बिना किसी पैन-इंडिया फिल्म में काम किए ही बॉक्स ऑफिस पर अपना जबरदस्त स्टारडम साबित किया है. विजय की फिल्म लियो ने वर्ल्डवाइड 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. सबसे मजेदार बात ये है कि फिल्म ने इतनी कमाई दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू के बाद की थी.

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय की फैन फॉलोइंग काफी शानदार है. विजय अपने करियर के पीक पर हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायगन' के बाद सिनेमा से दूरी बना लेंगे. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'जन नायगन' उनके फैंस के लिए किसी इमोशनल ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होगी.


कभी 500 रुपये में काम करने वाला ये साउथ एक्टर अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, करोड़ों में है नेटवर्थ

आखिरी फिल्म के लिए विजय ने ली इतनी फीस

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के लिए मेकर्स ने विजय को करीब 220 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी है. लेकिन, विजय की इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू एक दिन में नहीं बनी है.

इसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत और स्ट्रगल है. करोड़ो में फीस लेने वाले विजय ने करियर की शुरुआत में बहुत ही कम फीस ली थी. लेकिन, उनकी मेहनत रंग लाई. बता दें विजय तमिल फिल्ममेकर एस ए चंद्रशेखर के बेटे हैं. उन्होंने बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था.

साल 1984 में उन्होंने Vetri से अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता ने किया था. डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान एस ए चंद्रशेखर ने बताया था कि वेत्री के लिए उनके बेटे को 500 रुपये फीस मिली थी.

अब सोचिए जिस विजय ने 500 रुपये से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म के लिए करीब 220 करोड़ रुपये चार्ज किया है.अगर कैल्कुलेट किया जाए तो उनकी कमाई में 440000000% की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढ़ें:-Holi 2026: परिणीति चोपड़ा से रामचरण तक, अपने बच्चों के साथ पहली बार होली मनाएंगे ये स्टार्स

 

Published at : 01 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Thalapathy Vijay Networth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
कभी 500 रुपये में काम करने वाला ये साउथ एक्टर अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, करोड़ों में है नेटवर्थ
500 रुपये से एक्टर ने की करियर की शुरुआत, अब करता है 440000000 गुना ज्यादा चार्ज, जानें नेटवर्थ
साउथ सिनेमा
'जीवन नाजुक है..' दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो शेयर कर दिखाया खौफनाक मंजर
दुबई में परिवार से मिलने गया एक्टर,आसमान में मिसाइलें देख डरा, वीडियो में दिखाया खौफनाक मंजर
साउथ सिनेमा
आंध्र प्रदेश में यश की ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी, जानें कितनी होगी कीमत
आंध्र प्रदेश में यश की ‘टॉक्सिक’ की टिकटें हो सकती हैं महंगी, जानें कितनी होगी कीमत
साउथ सिनेमा
शाही अंदाज में मंडप तक पहुंची थीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन, पालकी में रश्मिका की फोटोज हो रहीं वायरल
शाही अंदाज में मंडप तक पहुंची थीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन, पालकी में रश्मिका की फोटोज हो रहीं वायरल
Advertisement

वीडियोज

बैंक अकाउंट से गैस सिलेंडर तक: सब बदला! | Paisa Live
US-Israel Iran War: ईरान में खामेनेई की मौत पर जश्न ! | Khamenei | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत के बाद Dubai में ईरानी सेना ने दागी मिसाइलें | Netanyahu
US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 17 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का इतने परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद
हेल्थ
Kidney Damage Causes: किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
किडनी का 'साइलेंट किलर', सिर्फ शुगर-बीपी नहीं, ये छिपी हुई आदतें भी कर रहीं किडनी को डैमेज
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget