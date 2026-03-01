हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तान्या मित्तल करने जा रही हैं एक्टिंग डेब्यू? एकता कपूर से मिलने पहुंचीं घर, वीडियो हो रहा वायरल

Tanya Mittal Debut: तान्या मित्तल जो सोशल मीडिया और बिग बॉस 19 से फैंस के बीच फेमस हैं. अब टीवी की दुनिया में हीरोइन बनने जा रही हैं. एकता कपूर ने उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रोल ऑफर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 06:18 AM (IST)
Preferred Sources

तान्या मित्तल जो सोशल मीडिया पर अपने एक्टिव और मजेदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं अब टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. बिग बॉस 19 में अपने पर्सनालिटी और शानदार इंटरैक्शन के चलते उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था. अब टीवी क्वीन एकता कपूर ने उन्हें अपनी नई प्रोजेक्ट के लिए लीड रोल ऑफर दिया है जिसे पाकर तान्या बेहद खुश हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया खास पल
तान्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारा वीडियो शेयर किया था. जिसमें वे और एकता कपूर साथ नजर आ रही हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था की 'बकलावा के साथ मुंह मीठा'. वीडियो में तान्या एकता के लिए बकलावा, चॉकलेट और गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर पहुंचती हैं. वीडियो में पहले एकता तान्या का मुंह मीठा कराती हैं फिर एकता खुद बकलावा खाकर इसकी तारीफ करती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

बकलावा के लिए हमेशा से रही हैं फैन
बिग बॉस 19 के दौरान तान्या की बकलावा के लिए दीवानगी खूब चर्चा में रही थी. उन्होंने खुद बताया था कि जब भी मन करता है वे खासतौर से दुबई जाकर ये मिठाई खाने का मजा लेती हैं. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई मजेदार ट्रोल भी हुए थे लेकिन तान्या के फैंस ने उनका खूब सपोर्ट भी किया था.

एकता कपूर से मिलकर हुए भावुक
तान्या ने एक और वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. जिसमें उन्होंने एकता कपूर के लिए दिल की बात कही थी. उन्होंने लिखा था की 'सपने सच होते हैं आज आपने साबित कर दिया. आप सिर्फ एक नाम नहीं हो आप एक इमोशन हो. आपने जो दुनिया बनाई है वो हर उस इंसान के दिल में बसी है जिसने कभी आपकी कहानियों में अपनी कहानी देखी.' उनके इस वीडियो ने फैंस के बीच ये संदेश भी पहुंचाया कि तान्या और एकता का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि बेहद इमोशनल और खास है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

टीवी की दुनिया में नए कदम
इस प्रोजेक्ट के साथ तान्या मित्तल टीवी इंडस्ट्री में अपनी नई पहचान बनाने जा रही हैं. उनका ये कदम लोगों के लिए भी रोमांचक है क्योंकि बिग बॉस में उनका अंदाज और सोशल मीडिया पर उनका करिश्मा अब बड़े पर्दे पर दिखेगा. फैंस बेसब्री से इस नई जोड़ी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 01 Mar 2026 06:18 AM (IST)
Ekta Kapoor Bigg Boss 19 Tanya Mittal
