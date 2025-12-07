एलीमनी के लिए शादी करना चाहती है ये पॉपुलर एक्ट्रेस, गोविंदा के भांजे बोले- खूब ट्रोल होने वाली हो
लाफ्टर शेफ 3 फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. शो टीआरपी में भी टॉप 3 में आ गया है. कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी ने शो में चार चांद लगा दिए हैं.
'लाफ्टर शेफ 3' शुरू होते ही फैंस को खूब एंटरटेन कर रहा है. शो टीआरपी में भी टॉप पर बना है. इस शो में टीवी के कई पॉपुलर एक्टर्स नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ईशा सिंह भी शो का हिस्सा हैं. शो में ईशा ने एक ऐसी बात बोली, जिसे सुनकर कृष्णा अभिषेक ने कहा कि वो काफी ट्रोल होने वाली हैं.
एलीमनी को लेकर क्या बोल गईं ईशा सिंह
दरअसल, कृष्णा अभिषेक ईशा सिंह के पास जाकर कहते हैं कि एलुमिनियम फॉइल है क्या तो ईशा सिंह कहती हैं क्या एलीमनी. शादी के बाद मिलती है एलीमनी तो. तो कृष्णा अभिषेक कहते हैं शादी के बाद नहीं तलाक के बाद मिलती हैं एलीमनी.
ये सुनकर ईशा शॉक्ड होती है और कहती हैं कि तलाक के बाद मिलती हैं एलीमनी. तो कृष्णा अभिषेक कहते आप शादी के लिए तभी इतना एक्साइटेड थीं कि एलीमनी मिलेगी, तो ईशा पहले कहती हैं हां. फिर कहती हैं नहीं. तो कृष्णा अभिषेक कहते हैं इस बात के इतने मीम बनेंगे आप इतना ट्रोल होने वाली हैं. फिर सब हंसने लगते हैं.
शो में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, ईशा सिंह, विवियन डिसेना, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी, देबीना बनर्जी, समर्थ जुरैल, अभिषेक कुमार, एल्विश यादव, ईशा मालवीय, अली गोनी और जन्नत जुबैर जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. शो में सभी लोग खूब मस्ती कर रहे हैं और कहां भी शानदार बना रहे हैं.
इस शो में जोड़िया टीम में खेल रही हैं. एक टीम का नाम है छुरी और एक टीम का नाम है कांटा. टीम छुरी में करण, तेजस्वी, विवियन, ईशा सिंह, एल्विश-ईशा मालवीय, गुरमीत और देबीना हैं. वहीं टीम कांटा में अली, जन्नत, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा, समर्थ और अभिषेक हैं. शो में कृष्णा अभिषेक अपनी कॉमेडी से चार चांद लगा रहे हैं. पिछले एपिसोड में विवियन और ईशा को दो बार स्टार मिले.
