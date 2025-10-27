हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Box Office Collection Day 6: संडे को ‘थामा’ ने बरपाया कहर, धुआंधार छापे नोट, बनी आयुष्मान की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन

Thamma Box Office Collection Day 6: संडे को ‘थामा’ ने बरपाया कहर, धुआंधार छापे नोट, बनी आयुष्मान की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन

Thamma BO Day 6: ‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर भी कमाल कर दिया है और अब ये 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Oct 2025 06:36 AM (IST)
दिवाली पर रिलीज़ हुई बड़ी फिल्म, ‘थामा’ का जादू चल गया है और ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. यहां तक कि दिवाली का त्यौहारी सीज़न खत्म होने के बाद भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म रही है. हालांकि इसे बी और सी सेंटर्स में ‘एक दीवाने की दीवानियत’ से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन ए सेंटर्स में ये धाक जमाए हुए है. शुरुआती चार दिनों में अच्छा कारोबार करने के बाद, इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने अपने पहले शनिवार फिर से कमाई में तेजी दिखाई और खूब नोट कमाए. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने रिलीज के 6ठे दिन कितनी की कमाई?
‘थामा’ ने बॉक्स ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ ‘थामा’ रिलीज के पहले दिन से ही धुआंधार नोट छाप रही है. इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर ने पहले दिन 24  करोड़ की दमदार कमाई करके उम्मीदों से बढ़कर परफॉर्म किया. जबरदस्त ओपनिंग के बाद  दिवाली के कारण दूसरे दिन भी कलेक्शन में तेज़ी आई. इसके बाद, इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का सीधा फायदा हुआ और इसने पहले चार दिनों में 65.6 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.

इसके बाद पांचवें दिन, यानी पहले शनिवार को, फिल्म ने वीकेंड मोड में एंट्री ली और सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 31 फीसदी के उछाल के साथ 13.1 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के छठे दिन यानी संडे को 13 करोड़ का कारोबार किया.
  • इसी के साथ ‘थामा’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 91.70 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' बनी आयुष्मान की पांचवी सबसे बड़ी फिल्म
91.70 करोड़ की कमाई के साथ, 'थामा' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की पांचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए, इसने 'अंधाधुन' (72.5 करोड़ कोईमोई के मुताबिक ) को आसानी से पीछे छोड़ दिया. जल्द ही, यह 'ड्रीम गर्ल 2' (105 करोड़) को भी पीछे छोड़कर एक्टर की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी. यहां तक कि अगले कुछ दिनों में 'बाला' (116.38 करोड़) भी आसानी से पीछे छूट जाएगी.

भारत में आयुष्मान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5 फ़िल्में (नेट कलेक्शन)

  • ड्रीम गर्ल - 139.7 करोड़
  • बधाई हो - 136.8 करोड़
  • बाला - 116.38 करोड़
  • ड्रीम गर्ल 2 - 105 करोड़
  • थामा - 91.70 करोड़ (6 दिन)

 

 

Published at : 27 Oct 2025 06:36 AM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
विश्व
