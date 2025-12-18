'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अब जल्द ही 6 साल का लीप देखने को मिलेगा, जिसके बाद शो की कहानी काफी बदल चुकी होगी. तुलसी शांतिनिकेतन से जा चुकी होगी और मिहिर अकेले रह रहा होगा.अब शो में मिहिर की भूमिका में नजर आ रहे अमर उपाध्याय ने इस बारे में खुलकर बात की है.

एक्टर ने कहा कि लीप उनके लिए काफी हैरान करने वाला था.एक्टर ने ये भी कहा कि उनके कैरेक्टर के लिए लीप काफी ज्यादा चैलेंजिंग साबित होने वाला है.टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अमर ने कहा कि जैसे ही उन्हें लीप के बारे में पता चला वो काफी घबरा गए.

अपकमिंग एपिसोड होगा मजेदार

क्योंकि, परफॉर्मर के तौर पर ये उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है.अमर ने लीप के बाद मिहिर की जर्नी पर कहा,'जब मुझे लीप के बारे में पता चला, मैं सच में हैरान था और मैं कह सकता हूं आने वाले एपिसोड्स बहुत दिलचस्प होने वाला है.'उन्होंने कहा कि मिहिर का रोल निभाने के दौरान ये फेज सबसे ज्यादा मुश्किल था.

क्योंकि, मिहिर ने एक बार फिर से तुलसी के प्यार और भरोसे को धोखा दिया है.अमर ने आगे कहा कि मिहिर के रूप में लीप के बाद शांतिनिकेतन में कदम रखा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था.अमर ने कहा,'शांतिनिकेतन में लीप के बाद पैर रखना और उसे खाली पाना मिहिर के तौर पर मेरे लिए काफी दिलो तोड़ने वाला था. शांति शब्दों से ज्यादा बयान कर रही थी.'

शो में देखने को मिला कि सारे घरवालों को मिहिर की सच्चाई पता चल चुकी है. तुलसी भी अपना घर छोड़कर चली गई है. तुलसी के बच्चे उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं. हालांकि, वो कह देती है कि अब नहीं रुकने वाली. तुलसी शांतिनिकेतन छोड़ने के बाद अंगद के पास जाती है.जल्द ही तुलसी बिजनेस की शुरुआत करेगी. वृंदा, अंगद और तुलसी तीनों खुशी-खुशी अपनी जिंदगी जीने वाले हैं. हालांकि, तुलसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली.

