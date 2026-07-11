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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सिर्फ एकतरफा कहानी मत सुनो...', कुशाल टंडन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर बहन टीना का फूटा गुस्सा

'सिर्फ एकतरफा कहानी मत सुनो...', कुशाल टंडन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर बहन टीना का फूटा गुस्सा

शिवांगी जोशी को धोखा देने के आरोपों पर कुशल टंडन की बहन टीना टंडन ने फाइनली चुप्पी तोड दी है. उन्होंने अपने भाई का बचान किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 11 Jul 2026 06:39 PM (IST)
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टेलीविजन इंडस्ट्री के हैंडसम हंक कुशाल टंडन इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं, लेकिन शो के बाहर उन्हें लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में एक चौंकाने वाला दावा किया है. श्रेया ने आरोप लगाया है कि कुशाल टंडन ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और को-स्टार शिवांगी जोशी को धोखा दिया है. 

क्या है पूरा विवाद?
कुशाल इस समय रियलिटी शो के अंदर हैं और बाहर चल रहे इस विवाद के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है. यही वजह है कि अब उनके परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है. कुशाल की बहन टीना टंडन ने भाई कुशाल टंडन पर लगे चीटिंग के आरोपों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए अपने भाई का बचाव किया है और फैंस से अपील की है कि वो सिर्फ एकतरफा कहानी सुनकर कोई राय न बनाएं.

अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन सच मजबूत रहता है...
हाल ही में कुशाल की बहन टीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन सच हमेशा मजबूत रहता है. मैं आमतौर पर सार्वजनिक रूप से इन चीजों पर बात नहीं करती, लेकिन मेरे भाई कुशाल और उसके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वो सच नहीं हैं. ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ कहानी का एक पहलू है.'

 
 
 
 
 
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टीना ने आगे लिखा, 'कुशाल शो के अंदर हैं और खुद जवाब नहीं दे सकते, इसलिए लोगों को दोनों पक्षों की कहानी सुने बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए.' उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं इसलिए बोल रही हूं ताकि सच इस शोर-शराबे में कहीं खो न जाए.'

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श्रेया कालरा ने 'लॉक अप 2' में क्या आरोप लगाए थे?
ये पूरा मामला तब गरमाया जब 'लॉक अप' के एक एपिसोड में इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने दावा किया कि सीरियल 'बरसातें-मौसम प्यार का' के एक प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग के बाद कुशाल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज किए थे और उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी. 

सेट पर रोने लगी थीं शिवांगी जोशी
श्रेया का कहना है कि बाद में उन्हें पता चला कि कुशाल उस समय पहले से ही शिवांगी जोशी के साथ रिलेशनशिप में थे. ये जानने के बाद उन्होंने कुशाल से दूरी बना ली. श्रेया ने कहा, 'जब मैं बाद में शो के सेट पर शिवांगी से मिली, तो उसने मुझसे कहा कि कुशाल का दावा है कि मैंने (श्रेया ने) पहले उसे मैसेज किया था. इस पर मैंने तुरंत अपना फोन शिवांगी के हाथ में दे दिया और पूरी चैट पढ़ा दी. चैट देखने के बाद शिवांगी सेट पर रोने लगी थी.'

कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का रिश्ता
कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी की नजदीकियां सीरियल 'बरसातें' के सेट पर बढ़ी थीं. हालांकि दोनों ने शुरुआत में अपने रिश्ते को छुपा कर रखा था, लेकिन बाद में कुशाल ने कंफर्म किया कि वो शिवांगी को डेट कर रहे हैं. इसके बाद, जून 2025 में कुशाल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को झटका देते हुए बताया था कि उनका और शिवांगी का ब्रेकअप कुछ महीने पहले ही हो चुका है. हालांकि उन्होंने वह पोस्ट तुरंत डिलीट कर दी थी, लेकिन तब तक उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे. ब्रेकअप के बाद से न तो कुशाल और न ही शिवांगी ने अलग होने की असली वजह का खुलासा किया था. 

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Published at : 11 Jul 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Kushal Tandon Shivangi Joshi Tina Tandon
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