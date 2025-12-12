कृतिका कामरा को कभी करण कुंद्रा से थी बेइंतहा मोहब्बत, एक Kiss की वजह से टूटा रिश्ता
कृतिका कामरा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार वो गौरव कपूर को डेट कर रही हैं. लेकिन,कभी उन्हें करण कुंद्रा से प्यार था.
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री यहां कब किसको किससे प्यार हो जाए और कब किसका ब्रेकअप हो जाए ये तो कोई नहीं जानता. इस लिस्ट में टीवी की एक ऐसी जोड़ी है, जिसकी लव स्टोरी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई. इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था,लेकिन रियल लाइफ में उनका प्यार अधूरा रह गया.
कृतिका कामरा और करण कुंद्रा ने 2009 में कितनी मोहब्बत है से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. इस शो से करण और कृतिका को घर-घर में अलग पहचान मिली.करण और कृतिका की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते थे. लेकिन, ऑफ स्क्रीन भी इस जोड़ी को प्यार हो गया था.
एक किस की वजह से टूटा रिश्ता
शो के सेट पर ही करण और कृतिका के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया. हालांकि, उनका ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के ब्रेकअप के पीछे की वजह राजीव खंडेलवाल को बताया जाता है.कहा जाता है कि इस शो की शूटिंग के दौरान करण ने कृतिका को राजीव को किस करते हुए देख लिया था.
इस बात को करण बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और तभी से दोनों के बीच दूरियां आ गईं.करण संग ब्रेकअप के बाद कृतिका का नाम एक इवेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी के संग जुड़ा.उसके बाद कुछ वक्त तक एक्टर जैकी भगनानी संग भी उनके अफेयर की खबरें आईं. हालांकि, इनमें से उनका कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो पाया.
View this post on Instagram
अब एक्ट्रेस को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को डेट कर रही हैं. हाल ही में दोनों की एक साथ की तस्वीरें सामने आई थी. तस्वीरों को देखने के बाद दोनों के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गई. बता दें गौरव कपूर की एक बार शादी हो चुकी है. हालांकि, उन्होंने तलाक ले लिया है. कृतिका और गौरव की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है.
ये भी पढ़ें:-'अनुपमा' में होगी अनुज की धांसू एंट्री? गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में मिला ये बड़ा हिंट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL