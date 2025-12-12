'अनुपमा' के फैंस को पिछले काफी वक्त से शो में अनुज के वापसी का इंतजार है. बता दें पिछले 3 महीने से गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के घर में थे. ऐसे में उनकी एंट्री तो अनुपमा में हो ही नहीं सकती थी. अब जब वो विनर बनकर बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं तो शो में अनुज की एंट्री की चर्चाएं फिर से तेज हो गई है.

लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर दावा भी किया जा रहा है. अब खुद गौरव खन्ना ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है. बीते दिनों गौरव खन्ना ने बर्थडे पार्टी रखी थी. इस पार्टी में गौरव खन्ना खुद ही लेट पहुंचे थे. पार्टी में पहुंचते ही गौरव खन्ना ने मेहमानों का शानदार तरीके से स्वागत किया.

फूल लेकर पहुंचे थे राजन शाही

सबसे मजेदार बात तो ये रही कि इस पार्टी में अनुपमा के प्रोड्यूसर राजन शाही भी नजर आए. पार्टी के दौरान गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चामोला ने राजन शाही के संग जमकर पोज दिए. राजन शादी जन्मदिन के मौके पर गौरव खन्ना के लिए फूल लेकर आए थे.

इतना ही नहीं इस पार्टी में गौरव खन्ना की रील लाइफ सिस्टर यानी अनेरी वजानी भी पहुंची थी. मौका मिलते ही गौरव और अनेरी ने जमकर पोज दिए. ऐसे में सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही शो में गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है. हालांकि, राजन शाही और गौरव खन्ना ने अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

वहीं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि गौरव खन्ना और राजन शाही के बीच सभी मतभेद खत्म हो चुके हैं. राजन शाही ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो गौरव खन्ना को शो में कुछ महीनों के लिए वापस लेकर आए थे. साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि गौरव खन्ना को अनुपमा से बाहर नहीं किया गया.

'बिग बॉस 19' के दौरान रुपाली गांगुली ने कभी भी गौरव खन्ना का नाम नहीं लिया था. लेकिन, फिनाले के करीब आते ही उन्हें कपाड़िया जी की याद आ गई. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजन शाही और अनुपमा की टीम गौरव खन्ना को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है.

ये भी पढ़ें:-खूबसूरत दिखने के लिए जैस्मिन भसीन अपनाती हैं ये घरेलू नुस्खा, एक्ट्रेस का ये फेस पैक देता है इंस्टेंट ग्लो!