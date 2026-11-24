छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो अक्सर एक्ट्रेस के चेहरे में बदलाव को देखने के बाद दावा करते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है. अब इन दावों पर एक्ट्रेस ने खुलकर बात रखी है और स्पष्ट किया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए ट्रोलर्स की खिंचाई की.

जैस्मीन भसीन ने ट्रोलर्स से कहा- शांत हो जाओ

जैस्मीन भसीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ट्रोलर्स को शांत रहने के लिए कहा है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'हर बार मेरा चेहरा थोड़ा अलग नजर आता है तो कहा जाता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है. फ्रेंड्स, शांत हो जाओ. मैं सफर में रहती हूं, अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट के साथ वर्क करती हूं, कई बार पूरी नींद भी नहीं ले पाती हूं, थक जाती हूं और कई बार मेरे साइनस में सूजन आ जाती है. अब मेरा वजन भी बढ़ चुका है.'

प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी तो टाइम चाहिए

आगे एक्ट्रेस ने लिखा, 'मेरा फेस कोई पक्का इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है. कभी चेहरे पर सूजन होती है तो कभी पूरा उतरा हुआ लगता है. कभी तो मेकअप भी अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करता है. बात प्लास्टिक सर्जरी की है तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए लिए भी तो वक्त चाहिए.'

'जरा सांस तो लेने दो...'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मेरा चेहरा अलग-अलग दिन पर अलग-अलग नजर आ सकता है. मैं हड्डियों, खून और मांसपेशियों से बनी हूं. सच में मैं अपने चेहरे से प्यार करती हूं. खुश रहने के लिए डेली परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है. कृपया करके इस इंसान को जरा सांस तो लेने दो.'

जैस्मीन भसीन के बारे में

36 वर्षीय जैस्मीन का जन्म नई दिल्ली में हुआ था. उनका फिल्मी डेब्यू साल 2011 की तमिल फिल्म 'वानम' से जबकि टीवी डेब्यू साल 2015 में 'टशन-ए-इश्क' से हुआ था. उन्होंने अपनी फिल्मों में भी काम किया है. वो 'दिल से दिल तक', 'नागिन 4', 'खतरों के खिलाड़ी 9' और 'बिग बॉस 14' जैसे शोज का भी हिस्सा रही हैं. हाल ही में उन्हें पंजाबी फिल्म 'जुदा' में देखा गया था.