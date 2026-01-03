टीवी के पॉपुलर रिएलिटी शोज में से एक माना जाने वाला 'कौन बनेगा करोड़पति 17' अब खत्म होने वाला है. इस सीजन को विदा करते हुए बिग बी ने अपने फैंस से दिल की बात की और एक शानदार परफॉर्मेंस भी दी. बिग बी इस दौरान काफी इमोशनल होते हुए भी नजर आए.

बता दें कीकू शारदा भी इस एपिसोड में आते हैं, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको खूब हंसाया. अमिताभ बच्चन ने कहा,'कभी-कभी कुछ ऐसे मोमेंट जीते हैं हम और इतना उसमें खो जाते हैं जब वो फाइनल प्वाइंट पर पहुंचता है. ऐसा लगता है जैसे कल ही सब हुआ है.

बिग बी ने दी इमोशनल स्पीच

इस इमोशन के साथ मैं गेम के लास्ट दिन की शुरुआत करता हूं. अपनी लाइफ के वन थर्ड हिस्से को मैंने इस शो में दिया है.' बिग बी ने आगे कहा,'जब भी मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं तो इस शो ने खुले दिल से मुझे वेलकम किया है. जब मैं हंसता हूं, आप हंसते हो मेरे साथ.

जब मेरी आंखों में आंसू आए तो आपके भी आंसू निकलते हैं.आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं शुरू से अंत तक. मैं इतना ही आप सबसे कहता हूं. आप यहां हैं तो गेम हैं और ये गेम इसलिए है क्योंकि हम हैं. थैंक्यू सो मच.' स्पीच के अलावा बिग बी ने इस दौरान एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी. लगातार 30 मिनट तक बिग बी गाना गाते रहे.

उन्होंने रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा, चलत मुसाफिर, मेरे अंगने में काम किया है. मेकर्स के मुताबिक बिग बी ने 30 मिनट लगातार गाकर इतिहास रचा है. बिग बी की फिल्मों के बारे में बात करें तो अब वो 'सेक्शन 84' और कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आने वाले हैं. सेक्शन 84 में बिग बी के साथ अभिषेक बनर्जी और निमृत कौर हैं. वहीं 'कल्कि 2898 एडी सीक्वल' में वो प्रभास के साथ नजर आएंगे.

