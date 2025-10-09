Karva Chauth 2025: टीवी की इन बहुओं के लिए 'करवाचौथ' है बेहद स्पेशल, एक तो शादी के पहले से रखती हैं व्रत
देशभर में करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. इस खास मौके को सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की एक्ट्रेसेस भी सेलिब्रेट करती हैं और व्रत रखती हैं.
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक 'करवाचौथ' की खूब धूम देखने को मिलती है. इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करतीं. लेकिन, ज्यादातर टीवी एक्ट्रेस करवाचौथ के त्योहार को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाती हैं.इसी बीच टीवी की कुछ बहुओं ने करवाचौथ के प्रति अपने प्यार, लगाव और जुड़ाव को जाहिर किया है.
श्रेनु पारिख
'गाथा शिव परिवार की-गणेश कार्तिकेय' में देवी पार्वती की भूमिका निभाने वाली श्रेनु पारिख ने करवाचौथ के बारे में बात करते हुए कहा,'मैं गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हूं लेकिन मेरी शादी महाराष्ट्रीयन परिवार में हुई है. ऐसे में करवाचौथ हमारे पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा नहीं रहा. लेकिन, वक्त के साथ मुझे इस त्योहार का भाव और इसके प्रति उत्साह काफी पसंद आ रहा है.'
एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी कई फ्रेंड प्यार और उत्साह से इस व्रत को रखता हैं. कहीं न कहीं वो उर्जा आप तक भी पहुंच जाती है. श्रेनु ने कहा कि ये मेरे लिए रस्मों से ज्यादा साथ मिलकर प्यार और अपनापन मनाने का त्योहार है. फिर चाहे सजना संवरना हो या फिर पूरे दिन एक-दूसरे को छेड़ना और चांद का इंतजार करना ये छोटी-छोटी बातें इस दिन को खास बना देती है.
View this post on Instagram
गौरी टोंक
'इत्ती सी खुशी' में नंदिता की भूमिका निभा रही गौरी टोंक कहती हैं कि करवाचौथ उनके लिए हमेशा से एक सुंदर परंपरा रही है.ये सिर्फ व्रत नहीं होता बल्कि प्रेम, विश्वास और यश और मेरे रिश्ते के उत्सव का दिन होता है. गौरी ने कहा,' वक्त के साथ-साथ ये परंपरागत रस्म से ज्यादा एक भावनात्मक अनुष्ठान बन चुका है. इसकी तैयारी करना, त्योहारी ऊर्जा का हिस्सा बनना और वो खास पल जीना बहुत अच्छा लगता है.'
एक्ट्रेस ने कहा,'मेरे लिए यह दिन साथ, कृतज्ञता और उस साझेदारी का जश्न है जिसे हम लगातार संवारते हैं. यह भले ही साल में एक दिन है, पर इसकी भावनाएँ लंबे समय तक दिल में बनी रहती हैं.'
करूणा पांडे
'पुष्पा इम्पॉसिबल' में पुष्पा की भूमिका निभा रहीं करूणा पांडे ने कहा, 'करवा चौथ मेरे दिल के बहुत करीब है. जब मैं चंडीगढ़ में मास्टर्स कर रही थी, तब महिला हॉस्टल में रहती थी. वहां अविवाहित लड़कियां भी इस परंपरा को निभाती थीं. हम सब सुबह जल्दी उठकर मेस में बनी साधारण सरगी खाते और फिर पूरा दिन व्रत रखते.'
एक्ट्रेस ने कहा, 'तब ये किसी खास इंसान के लिए नहीं, बल्कि मिलकर त्योहार मनाने की खुशी के लिए होता था. शादी के बाद मैंने विधिवत व्रत रखा, लेकिन अब काम के व्यस्त कार्यक्रम और शूटिंग की वजह से हमेशा आसान नहीं होता. फिर भी मैं इसकी असली भावना में विश्वास रखती हूं. मुझे सभी रस्मों के लिए तैयार होना, पूजा करना और चाँद का इंतज़ार करना बहुत पसंद है.'
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: दूसरी लड़की को बचाने के चक्कर में खुद की बेटी की इज्जत गंवा देगी अनुपमा? राही का होगा बुरा हाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL